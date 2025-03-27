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        Haberler Gündem Güncel "50 akademisyenin açığa alındığı" iddialarına yanıt | Son dakika haberleri

        "50 akademisyenin açığa alındığı" iddialarına yanıt

        İstanbul Üniversitesi (İÜ) Devlet Konservatuvarı, "50 akademisyenin açığa alındığı" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 19:37 Güncelleme: 27.03.2025 - 19:37
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        "50 akademisyenin açığa alındığı" iddialarına yanıt
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        Konservatuvardan yapılan açıklamada, bazı sosyal medya ve haber sitesi mecralarında, İÜ Devlet Konservatuvarında görev yapan 50 akademisyenin Yükseköğretim Kurulu (YÖK) veya İÜ tarafından açığa alındığına dair gerçek dışı haberlerin yayıldığının görüldüğü aktarıldı.

        Açıklamada, "Yükseköğretim Kurulu veya İstanbul Üniversitesi tarafından Konservatuvarımızda bu şekilde bir açığa alma tasarrufu veya girişimi söz konusu değildir. Nitekim bir öğretim elemanının açığa alınabilmesi için öncelikle Konservatuvarımızda kadrolu olarak görev yapıyor olması gerekmektedir. Konservatuvar kadrosunda olup da açığa alınmış herhangi bir öğretim elemanımızın bulunmadığını bir kez daha tekrarlamak isteriz." ifadelerine yer verildi.

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        Üniversitelerde ihtiyaç halinde ilgili mevzuat uyarınca, üniversite dışından öğretim elemanlarının ders saati ücreti karşılığında veya süreli olarak görevlendirilebildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Bu şekilde görevlendirilen öğretim elemanlarından bazılarının ya görevlendirme sürelerinin bitmesi ya hizmetlerine ihtiyaç kalmaması (ilgili alanda kadrolu yeni öğretim elemanının istihdam edilmesi, Konservatuvarımızın insan kaynağının ve eğitim öğretimin optimize edilip devamlılığının etkin ve verimli bir şekilde sağlanması) ya da bireysel sonlandırma talepleri gibi nedenlerle Konservatuvarımızdan doğal olarak ayrılmaları söz konusu olabilmektedir. Dolayısıyla 'somut ve hukuki durum' hakkında herhangi bir bilgi sahibi olunmadan, 50 akademisyenin YÖK/İstanbul Üniversitesi tarafından açığa alındığı gibi toplu şekilde yapılan bu tür gerçek dışı paylaşımların maksatlı olduğunu ve itibar edilmemesi gerektiğini belirtmek isteriz."

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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