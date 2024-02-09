5 şirketiyle CDP Küresel Liderler Listesi'nde yer aldı

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Sürdürülebilirliği Topluluk Vaadi’nin merkezine koyan Sabancı, bu alanda ortaya koyduğu öncü ve örnek çalışmalarla, uluslararası platformlarda Türkiye’yi temsil etmeyi sürdürüyor. Dünyanın önde gelen çevresel raporlama platformunu yöneten, kâr amacı gütmeyen ve küresel bir kuruluş olan CDP aracılığıyla çevresel etkisini tüm detaylarıyla raporlayan Sabancı Holding, İklim Değişikliği kategorisinde 2023 Global A listesinde yer aldı.

Sabancı Holding, Türkiye’den bu listeye giren tek yatırım holdingi olurken, su güvenliği raporlamasında ise notunu A-‘ye yükselttiğini de açıkladı.

2023 yılında CDP İklim Değişikliği Programı’na raporlama yapan 11 Sabancı Topluluğu şirketinin 9’u, A veya A- notuyla liderlik seviyesine yükseldi. Böylece CDP’ye raporlama yapan ve liderlik seviyesinde olan Sabancı Topluluğu şirketleri geçtiğimiz yıla kıyasla 3 katına çıktı.

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Öte yandan 9 şirket içerisinde Sabancı Holding’e ek olarak 4 Sabancı Topluluğu şirketi daha CDP tarafından 2023 yılında A notuyla değerlendirilerek küresel liderler arasına girdi. Brisa hem iklim değişikliği hem de su güvenliği alanlarında Global A listesinde yer alarak çıtayı yükseltirken, Carrefoursa ve Enerjisa Enerji ise su güvenliği alanında A notunun sahibi oldu. Bu yıl ilk kez CDP raporlama sürecine dahil olan Temsa ise, henüz ilk yılında İklim Değişikliği Global A listesine dahil edildiği belirtildi.

"DÖNGÜSEL EKONOMİYİ DÜNYANIN YENİ HAMMADDE KAYNAĞI OLARAK GÖRÜYORUZ"

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, bu yıl CDP skoru açıklanan 21 binden fazla şirket arasında sadece 346 şirketin İklim Değişikliği Global A listesine dahil edildiğini hatırlatırken, “Sabancı Holding olarak bu şirketler arasında olmaktan; daha da önemlisi Sabancı Topluluğu olarak Türkiye’yi bu listede 5 ayrı şirketimiz ile temsil etmekten büyük gurur duyuyoruz. Bugünün dünyasında, neyi yaptığınızdan daha önemli bir konu varsa o da nasıl yaptığınız. Sürdürülebilirliği şirket kültürü ve yatırım kriterlerinizde nasıl konumlandırdığınız… Topluluk olarak tüm operasyonel süreçlerimizi, kapsamlı sürdürülebilirlik yol haritamız kapsamında sürekli olarak geliştiriyoruz. Bunu da şeffaf raporlama süreçlerimizle ortaya koyuyoruz. Önümüzdeki dönemde de, sürdürülebilirlik odaklı proje ve uygulamalarımızı dünyanın dört bir yanındaki tesis ve ofislerimizde yaygınlaştırırken, bu alanda öncü ve örnek olmak misyonumuzu da güçlendireceğiz” ifadelerini kullandı.

DÜNYA ÇAPINDA 346 ŞİRKET, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ GLOBAL A LİSTESİ’NE DAHİL EDİLDİ

2000 yılında kurulan ve dünya çapında 137 trilyon dolar değerinde varlığı yöneten 740’tan fazla finansal kuruluşla çalışan CDP, şirketleri çevresel etkilerini açıklamaya, sera gazı emisyonlarını azaltmaya, su kaynaklarını ve ormanları korumaya teşvik etmek için sermaye piyasalarını ve kurumsal satın alıcıların gücünü kullanmaya öncülük ediyor.

2023 yılında, tüm dünyada, küresel piyasa değerinin üçte ikisine sahip 23 binden fazla şirket ve 1.100’den fazla şehir, eyalet ve bölge CDP aracılığıyla verilerini açıkladı. Bunların arasında, yaklaşık 21 bin şirketin skoru açıklanırken, İklim Değişikliği Programı A Listesi’nde yer almayı başaran şirket sayısı ise 346 oldu.

İklim değişikliğinin etkilerini azaltmak ve doğal kaynakları korumak amacıyla iş dünyasının işleyiş şeklini değiştirmek amacıyla çalışan CDP, dünyanın en büyük kurumsal ilkim değişikliği, su ve orman-risk datasını elinde bulunduruyor. CDP’nin Türkiye’deki partnerliğini ise 2010 yılından bu yana Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu üstleniyor.