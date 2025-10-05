Habertürk
        5 şehirde 898 bin 680 kişi sanatla buluştu

        Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın, Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü koordinasyonunda bu yıl beş farklı şehirde gerçekleştirdiği "Bir Anadolu Şenliği" tamamlandı. Bir ayı aşkın süren şenlik boyunca  898 bin 608 kişi birbirinden renkli etkinliklerle sanatla buluştu

        Giriş: 05.10.2025 - 11:34 Güncelleme: 05.10.2025 - 11:34
        Bir Anadolu Şenliği, 22 Ağustos – 28 Eylül tarihleri arasında Hakkari, Tunceli, Şırnak, Bingöl ve Bitlis’te konserlerden tiyatroya, sinemadan çocuk etkinliklerine uzanan geniş programıyla her yaştan sanatsevere unutulmaz deneyimler yaşattı.

        Şenlik süresince beş şehirde düzenlenen konserlerde; Oğuzhan Koç, Ferhat Göçer, Murat Dalkılıç, Bengü, Merve Özbey, Bayhan, Ferat Üngür, Delil Dilanar, Rojin, Murat Belet ve Yudum gibi sevilen sanatçılar hayranlarıyla buluştu. Şanlıurfa Devlet Türk Halk Müziği ve Sıra Gecesi Topluluğu, Samsun Devlet Opera ve Balesi, İzmir Devlet Opera ve Balesi, İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin özel konserleri, ve Dengbej performanslarıyla taçlandı. Katılımcılar Devlet Tiyatrolarının oyunlarıyla da tiyatro deneyimi yaşadı. Gezici Sinema Tırı, Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi ve Gezici Kütüphane; şehirlerin farklı ilçelerine uzanarak sanatı, tarihi ve kitapları şehrin dört bir yanına taşıdı.

        ÇOCUKLAR ŞENLİĞİN TADINI ÇIKARDI

        Birbirinden renkli aktivitelerin, sahne gösterilerinin, tiyatroların ve oyun alanlarının yer aldığı “Çocuk Köyü” şenlik boyunca beş şehirde minik misafirlerini ağırladı. Çocuk oyunlarıyla minikler eğlence dolu anlar yaşattı.

        Çocuklar, Çanakkale Savaşları’na ait özgün materyaller, etkileyici video gösterimleri ve döneme ait savaş objeleriyle donatılan Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi ile geçmişin izinde, güçlü bir tarih bilinci kazandı.

        Şehrin ilçelerini gezen Sinema Tırı, çocukları birbirinden keyifli filmlerle

        buluştururken; Gezici Kütüphane, sayfalar arasında hayal gücünü besleyerek minik okurlara kitap sevgisini aşıladı. Çocuklar birbirinden farklı etkinlikler ve oyunların yer aldığı Gezici Kütüphane’de eğlenirken öğrenme fırsatı yakaladı.

