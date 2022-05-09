5 milyon laleye 12 milyon TL

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından düzenlenen "İstanbul Lale Bayramı" kapsamında kentin birçok noktasına lale dikildi. Lale bahçesine dönen yerlerden biri de Gülhane Parkı. Ne var ki bayram tatilinde Gülhane Parkı’ndaki lalelerin büyük kısmı ziyaretçiler tarafından ezildi ve koparıldı. Fotoğraf çekilmek isterken hor davrananlar nedeniyle lalelerin ezilmesi günlerdir konuşuluyor. Peki Gülhane Parkı’nda ne kadar lale vardı? Kentin diğer parklarına ne kadar lale dikildi ve Lale Bayramı kaça mal oldu?

İBB’den aldığım bilgilere göre; Gülhane Parkı’na 860 bin 684 lale, Emirgan Korusu’na 1 milyon 755 bin 446 lale, Sultanahmet Meydanı’na 145 bin 550 lale, Hıdiv Korusu’na 646 bin 558 lale, Göztepe 60. Yıl Parkı’na 1 milyon 591 bin 762 lale olmak üzere kente toplam 5 milyon lale dikildi.

Lalelerin satın alınması ve işçilik (dikimi, bakımı) 12 milyon TL’ye maloldu. 5 milyon laleyle birlikte kentteki 5 park ve koruya 2 milyon 500 bin adet de sümbül, nergis ve muscari gibi çiçekler de dikildi.