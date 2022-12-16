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5'ler çarpım tablosu kolay ezberleme alıştırmaları: 5'ler çarpım tablosu nasıl ezberlenir?

Gerçekleştirilen tüm matematiksel işlemlerde ve bunun yanında hayatın her alanında sürekli olarak başvurulan bir çizelge olarak dikkat çeken çarpım tablosu, işlemlerin basit ve etkin olarak gerçekleştirilmesine olanak sağlamaktadır. Kökleri günümüzden binlerce yıl önceye dayanan ve birçok uygarlık ve medeniyet tarafından sıklıkla kullanılmış olan çarpım tablosu; tıpkı geçmişteki gibi günümüzde de hayatı kolaylaştırmaya devam etmektedir.

Giriş: 16.12.2022 - 00:31 | Güncelleme: ABONE OL
5'ler Çarpım Tablosu Kolay Ezberleme Alıştırmaları: 5'ler Çarpım Tablosu Nasıl Ezberlenir?

Çarpım tablosu içinde en kolay ezberlenebilen ve hesaplanabilen bir çizelge olarak öne çıkan 5’ler çarpım tablosu hakkında tüm bilgileri sizler için hazırladık. İşte, tüm detaylar…

5’ler Çarpım Tablosu

Bilindiği üzere bugün kullanılmakta olan birçok şeyin kökleri uzun yıllar öncesine dayanmakta ve medeniyet tarihinin bir birikimi olarak günümüze kadar ulaşmaktadır. Yapılan bu tanıma uygun olan arpım tablosunun da kökleri günümüzden 4000 yıl öncesine kadar gitmektedir. Çarpım tablosu tarihte ilk kez Babiller tarafından, Mezopotamya’da icat edilmiş ve çeşitli hesaplamalarda kullanılmıştır. Her ne kadar bazı kaynaklar, bu çizelgenin Yunan matematikçi Pisagor tarafından icat edildiğini söylese de bu iddiayı destekleyecek net bir veri bulunmamaktadır.

Çarpım tablosunun tarihi hakkında bu bilgileri verdikten sonra artık esas konumuz olan 5’ler çarpım tablosu üzerine eğilebiliriz. Bu noktada 5’ler çarpım tablosunu; 5 sayısının, 1’den 10’a kadar olan tüm sayılarla çarpımı olarak tanımlamak yerinde olacaktır.

Eğitim öğretim hayatının ilk anlarında öğrendiğimiz arpım tablosunun bir parçası olan 5’ler çarpım tablosu; bu çizelgenin diğer tüm sayıları gibi aslında bir yönüyle de bir toplama tablosu olarak öne çıkmaktadır. Örnekse; 5x5=25 işlemini, 5 sayısının 5 katı olarak ifade edebilir ve bu ifadeyi 5+5+5+5+5= 25 şeklinde de verebiliriz. Bu örnek de bize göstermektedir ki; çarpım tablosu bir yanıyla da aynı zamanda toplama tablosu olarak da değerlendirilebilir.

Diğer sayılara nazaran ezberlemesi ve sayması daha kolay görünen 5’ler çarpım tablosu ezberleme yöntemi ve 5’ler çarpım tablosu ezberleme alıştırmaları, aşağıda vermiş olduğumuz çizelge üzerinden gerçekleştirilebilir. Şimdi gelin 5’ler çarpım tablosuna birlikte göz atalım:

5’ler Çarpım Tablosu Ezberleme

  • 5x1= 5
  • 5x2= 10
  • 5x3= 15
  • 5x4= 20
  • 5x5= 25
  • 5x6= 30
  • 5x7= 35
  • 5x8= 40
  • 5x9= 45
  • 5x10= 50

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