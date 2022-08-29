5 kişinin öldüğü kazada işte bilirkişi raporu!

DHA'da yer alan habere göre Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinden Mudanya'ya gelen tur otobüsü, iddiaya göre freninin boşalması sonucu kontrolden çıkıp, şarampole yuvarlandı.

20 metre sürüklenen otobüs, ağaca çarparak durdu. Kazada 5 kişi hayatını kaybetti, 38 kişi de yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla İnegöl ve Domaniç'teki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların hastanedeki tedavileri sürerken, kazada hayatını kaybeden otobüs şoförü Kenan Yiğit (47) ile yolcular Şule Dağdelen (48), Nazan Kaytan (52), Mustafa Kemal Girgin (52) ile Fatih Kalemiş'in (54) cenazeleri, Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsilerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Araç şoförü Kenan Yiğit ise Kütahya'da kılınan cenaze namazı sonrası ailesi ve sevenleri tarafından toprağa verildi.

İHA'da yer alan habere göre yaşamını yitiren Kemal Girgin, Fatih Kalemiş, Şule Dağdelen ve Nazan Kaytan Cumhuriyet Meydanı'nda kılınan toplu cenaze namazı sonrası Tavşanlı asri mezarlığına defnedildi.

İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılırken, bilirkişi de olay yerinde inceleme yaptı.