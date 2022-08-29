5 kişinin öldüğü kazada işte bilirkişi raporu!

Bursa İnegöl'de kaza, dün saat 08.00 sıralarında İnegöl- Domaniç karayolu, Tahtaköprü Mahallesi Kocayayla mevkisinde meydana geldi.
FRENİ BOŞALDI UÇURUMA YUVARLANDI
DHA'da yer alan habere göre Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinden Mudanya'ya gelen tur otobüsü, iddiaya göre freninin boşalması sonucu kontrolden çıkıp, şarampole yuvarlandı.
5 KİŞİ ÖLDÜ, 38 KİŞİ YARALANDI
20 metre sürüklenen otobüs, ağaca çarparak durdu. Kazada 5 kişi hayatını kaybetti, 38 kişi de yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla İnegöl ve Domaniç'teki hastanelere kaldırıldı.
CENAZELER AİLELERE TESLİM EDİLDİ
Yaralıların hastanedeki tedavileri sürerken, kazada hayatını kaybeden otobüs şoförü Kenan Yiğit (47) ile yolcular Şule Dağdelen (48), Nazan Kaytan (52), Mustafa Kemal Girgin (52) ile Fatih Kalemiş'in (54) cenazeleri, Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsilerinin ardından yakınlarına teslim edildi.
KÜTAHYA'DA TOPRAĞA VERİLDİLER
İHA'da yer alan habere göre yaşamını yitiren Kemal Girgin, Fatih Kalemiş, Şule Dağdelen ve Nazan Kaytan Cumhuriyet Meydanı'nda kılınan toplu cenaze namazı sonrası Tavşanlı asri mezarlığına defnedildi.
BAKAN SOYLU TÖRENE KATILDI
Cenaze törenine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kütahya Valisi Ali Çelik, trafik kazasında yaralananlar, yakınları ve yüzlerce vatandaş katıldı.
ARAÇ ŞOFÖRÜ DE DEFNEDİLDİ
Cenaze namazı dolayısıyla şehir merkezi trafiğe kapatıldı.
Araç şoförü Kenan Yiğit ise Kütahya'da kılınan cenaze namazı sonrası ailesi ve sevenleri tarafından toprağa verildi.
HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılırken, bilirkişi de olay yerinde inceleme yaptı.
Hazırlanan bilirkişi raporunda; ilk tespitlere göre kazanın, otobüsün fren sisteminde yaşanan arızadan kaynaklandığı öğrenildi.
KESKİN VİRAJLAR DİKKAT ÇEKTİ
Öte yandan kazanın yaşandığı bölge, havadan görüntülendi. Otobüsün şarampole devrildiği alandaki keskin virajlar dikkat çekti.
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