5 kişinin öldüğü kazadan 7 ay sonra yeni gelişme!

Çanakkale'de, 5 kişinin öldüğü kazada TIR şoförü hakkında, davanın 3'ünce duruşmasında tahliye kararı çıktı.
Feci kaza, Biga ilçesi Balıklıçeşme köyü yakınlarında 10 Ocak 2022 Pazartesi günü saat 01.30 sıralarında meydana geldi. Kazada, Biga istikametine seyir halinde olan Birkan Gugul (43) yönetimindeki otomobil, akaryakıt istasyonundan çıkan Taha K. yönetimindeki TIR'a yandan çarptı.
Otomobil sürücüsü Birkan Gugul, araçta bulunan Hasan Tahsin Ergün (28) ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde öğrenim gören 4’üncü sınıf öğrencisi İlknur Arslan (22), 2'nci sınıf öğrencileri Eda Ertekin (20) ve Damla Aytaş (20) hayatını kaybetti.
BİLİRKİŞİDEN KUSUR DEĞERLENDİRMESİ İSTENDİ
Kazanın ardından TIR şoförü Taha K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çanakkale 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın 5 Nisan tarihinde görülen ilk duruşmasında TIR şoförü Taha K.'nin tutukluluk haline karar verildi.
Duruşma 10 Mayıs'a ertelendi. 10 Mayıs'ta görülen 2'nci duruşmada yine Taha K.'nin tutukluluk halinin devamına karar verilirken, dosya üzerinden bilirkişiden kusur değerlendirilmesi istendi. Duruşma 21 Haziran’a ertelendi.
286 PROMİL ALKOL VE 230'DA TAKILAN HIZ KADRANI
22 Nisan'da olay yerinde yapılan keşife göre bilirkişi, TIR şoförünün asli kusurlu, ölen araç sürücüsünün ise tali kusurlu olduğuna yönelik değerlendirmede bulundu. Otopsi ve diğer raporlara göre kazada hayatını kaybeden otomobil sürücüsü Birkan Gugul'un 286 promil alkollü olduğu ve kaza sonrası aracın hız kadranının 230'da takılı kaldığı bilirkişi tarafından tespit edildi.
SAVCI MÜTALAASINDA CEZA İSTEDİ
Son duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, ceza istedi. TIR şoförü ve vekiline savunma yapmak üzere süre verilerek duruşma 27 Eylül'e ertelendi. TIR şoförü Taha K. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Sanık Taha K. duruşmadaki savunmalarında şu ifadeleri kullandı:
'KAZADAN DOLAYI KUSURUM YOKTUR, ÇOK ÜZGÜNÜM'
"Olay mahallinin yanındaki petrol istasyonunda ihtiyaç molası verdikten sonra petrol istasyonundan yola kontrollü bir şekilde girip sağ şeride döndüğüm anda sol aynadan kazaya karışan beyaz renkli aracın geldiğini gördüm. Araç telaşlı ve hızlı bir şekilde geliyordu. Benim kullandığım TIR'ın sol tarafından hızla vurdu. Ben yolun sağına savruldum. Kazadan dolayı kusurum yoktur. Suçsuzum. Çok üzgünüm. Yaşamını yitiren insanlara da çok üzülüyorum."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!