5'inci Esenler Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu

5 gün boyunca ulusal ve uluslararası pek çok yönetmeni, sanatçıyı ve sinema profesyonelini İstanbul’da buluşturan 5. Esenler Film Festivali, Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde düzenlenen ödül töreniyle son buldu.

Törenin açılış konuşmasını yapan Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu; "Herkes izlediği filmden farklı anlamlar çıkarır. Birisi sadece eğlenmek ve vakit geçirmek için, birisi filmi okumak, birisi anlamak, birisi de hayata dair dersler çıkartıp gelecek perspektifi çizmek için film izleyebilir. Ama hangi filmi izlerseniz izleyin her filmde odaklanılan bir nokta vardır ve noktada alır sizi bir yere taşır. İşte o taşıdığı şey bazen sizin kültürel değerlerinizdir, bazen günlük hayatınızın bir parçasıdır, bazen inanç değerlerinizdir, bazen teknolojidir. Film sizi bir yere götürür. Filmi izlerken hayatınızın bir parçasını, annenizi, babanızı, kardeşinizi, kendi okul hayatınızı ya da köyünüzü görürsünüz. İnsanlık tarihi ile birlikte hikâyesi olan beyazperde, herkese bir şeyi hatırlatır. Hayat, hatırlatma üzerine kurulmuştur. Filmler de bize var olduğumuzu hatırlatır" dedi.

Kısa Film Yapım Destek Ödülleri'nde her biri 80 bin TL kazanan üç film; Serdal Altun’un 'Süperman Bozkıra Düştü', Kerem Yükseloğlu’nun 'Bu Gece Diğerlerinden Farklı' ve Sevde Betül Kaya’nın 'Talâk' filmleri oldu.

Yapım destek bölümünün aynî ödüller bölümünde ise; Dart Duvar Afiş Desteği Ödülü'nü Elif Çakmak’ın 'The Soul Of My Soul'; Flod Color Desteği Ödülü'nü Kerem Yükseloğlu’nun 'Bu Gece Diğerlerinden Farklı', Aytekin Sound Ses ve Ekipman Desteği Ödülü'nü Fatma Çakmak Özcan’ın 'Dondurma', Flod Kurgu Desteği Ödülü'nü Muhammed Muğlu’nun 'Bağ Bozumu', Holy Light Işık Ekipman Desteği Ödülü'nü Ömer Çolak’ın 'Pay', İstenci Film Production Kamera Ekipman Desteği Ödülü'nü Semih Sağman’ın '8. Dakika' filmleri aldı.