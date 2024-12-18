5'inci Esenler Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu

5 gün boyunca ulusal ve uluslararası pek çok yönetmeni, sanatçıyı ve sinema profesyonelini İstanbul’da buluşturan 5. Esenler Film Festivali, Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde düzenlenen ödül töreniyle son buldu.

"FİLMLER BİZE VAR OLDUĞUMUZU HATIRLATIR"

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Törenin açılış konuşmasını yapan Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu; "Herkes izlediği filmden farklı anlamlar çıkarır. Birisi sadece eğlenmek ve vakit geçirmek için, birisi filmi okumak, birisi anlamak, birisi de hayata dair dersler çıkartıp gelecek perspektifi çizmek için film izleyebilir. Ama hangi filmi izlerseniz izleyin her filmde odaklanılan bir nokta vardır ve noktada alır sizi bir yere taşır. İşte o taşıdığı şey bazen sizin kültürel değerlerinizdir, bazen günlük hayatınızın bir parçasıdır, bazen inanç değerlerinizdir, bazen teknolojidir. Film sizi bir yere götürür. Filmi izlerken hayatınızın bir parçasını, annenizi, babanızı, kardeşinizi, kendi okul hayatınızı ya da köyünüzü görürsünüz. İnsanlık tarihi ile birlikte hikâyesi olan beyazperde, herkese bir şeyi hatırlatır. Hayat, hatırlatma üzerine kurulmuştur. Filmler de bize var olduğumuzu hatırlatır" dedi.

Oyuncu ve senarist Tamer Yiğit ve Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu REKLAM "5 GÜN BOYUNCA BİNLERCE İNSANIMIZI SİNEMAYLA BULUŞTURDUK" Hayatta insanın olmazsa olmazının aile olduğunu vurgulayan Başkan Göksu, hayatı anlamlı kılan şeyin işini bitirip koşarak eve gitmek olduğunu söyledi ve 5'inci Esenler Film Festivali’nde hayatı anlamlı kılan o değere ağırlık vermelerinin tesadüf olmadığının altını çizdi. Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu sözlerini; "5 gün boyunca binlerce insanımızı sinema ile buluşturduk. Bugün, hikayemizi ödüllendireceğiz" cümleleri ile sonlandırarak festivale destek olan herkese teşekkür etti.

İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Asım Alkan ise konuşmasında, festivalde aile kavramının işlenmesinin kıymetli olduğunu vurguladı. "BU ÖDÜLE 62 YILIMI VERDİM" Konuşmaların ardından Türk sinemasının usta ismi Tamer Yiğit’e onur ödülü takdim edildi. Tamer Yiğit’e ödülünü Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu verdi. 186 filmde rol aldığını söyleyen Tamer Yiğit, "Bu ödüle 62 senemi verdim. Hayatım, senelerim filmlerde geçti" dedi.

Fikret Kuşkan ve Ömer Ferhat Özmen EN İYİ FİLM: 'EKSİ BİR' Onur ödülünün verilmesinin ardından kazanan filmler açıklandı. Kısa Film Yarışması bölümünde 'En İyi Film Ödülü'nü Ömer Ferhat Özmen’in yönettiği 'Eksi Bir' filmi aldı. Genç yönetmene ödülünü festivalin jüri başkanı usta oyuncu Fikret Kuşkan verdi. Kuşkan, yaptığı konuşmada çok güçlü bir seçki ile karşılaştıklarını ve seçim yaparken çok zorlandıklarını söyledi. İkincilik ödülü 'Kafamdaki Polis' filmi ile Erdal Baran Şahin’in; üçüncülük ödülü ise 'Rehber' filmi ile Mert Erez’in oldu.

Kısa Film Yapım Destek Ödülleri'nde her biri 80 bin TL kazanan üç film; Serdal Altun’un 'Süperman Bozkıra Düştü', Kerem Yükseloğlu’nun 'Bu Gece Diğerlerinden Farklı' ve Sevde Betül Kaya’nın 'Talâk' filmleri oldu. Yapım destek bölümünün aynî ödüller bölümünde ise; Dart Duvar Afiş Desteği Ödülü'nü Elif Çakmak’ın 'The Soul Of My Soul'; Flod Color Desteği Ödülü'nü Kerem Yükseloğlu’nun 'Bu Gece Diğerlerinden Farklı', Aytekin Sound Ses ve Ekipman Desteği Ödülü'nü Fatma Çakmak Özcan’ın 'Dondurma', Flod Kurgu Desteği Ödülü'nü Muhammed Muğlu’nun 'Bağ Bozumu', Holy Light Işık Ekipman Desteği Ödülü'nü Ömer Çolak’ın 'Pay', İstenci Film Production Kamera Ekipman Desteği Ödülü'nü Semih Sağman’ın '8. Dakika' filmleri aldı.

Başak Şengül’ün sunduğu gece, Göksel Baktagir’in Yeşilçam’ın unutulmaz film müzikleri konseri ile son buldu.