Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin 5'inci Esenler Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu

        5'inci Esenler Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu

        Esenler Belediyesi ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve Ziraat Katılım'ın desteğiyle bu yıl 5'incisi düzenlenen 'Esenler Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu. 5 gün boyunca sanatseverlere sinema şöleni yaşatan festivalde, en iyi kısa film ödülünü Ömer Ferhat Özmen'in yönettiği 'Eksi Bir' kazandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.12.2024 - 10:28 Güncelleme: 18.12.2024 - 10:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Bu ödüle 62 yılımı verdim"
        ABONE OL
        ABONE OL

        5 gün boyunca ulusal ve uluslararası pek çok yönetmeni, sanatçıyı ve sinema profesyonelini İstanbul’da buluşturan 5. Esenler Film Festivali, Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde düzenlenen ödül töreniyle son buldu.

        "FİLMLER BİZE VAR OLDUĞUMUZU HATIRLATIR"

        Törenin açılış konuşmasını yapan Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu; "Herkes izlediği filmden farklı anlamlar çıkarır. Birisi sadece eğlenmek ve vakit geçirmek için, birisi filmi okumak, birisi anlamak, birisi de hayata dair dersler çıkartıp gelecek perspektifi çizmek için film izleyebilir. Ama hangi filmi izlerseniz izleyin her filmde odaklanılan bir nokta vardır ve noktada alır sizi bir yere taşır. İşte o taşıdığı şey bazen sizin kültürel değerlerinizdir, bazen günlük hayatınızın bir parçasıdır, bazen inanç değerlerinizdir, bazen teknolojidir. Film sizi bir yere götürür. Filmi izlerken hayatınızın bir parçasını, annenizi, babanızı, kardeşinizi, kendi okul hayatınızı ya da köyünüzü görürsünüz. İnsanlık tarihi ile birlikte hikâyesi olan beyazperde, herkese bir şeyi hatırlatır. Hayat, hatırlatma üzerine kurulmuştur. Filmler de bize var olduğumuzu hatırlatır" dedi.

        Oyuncu ve senarist Tamer Yiğit ve Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu
        Oyuncu ve senarist Tamer Yiğit ve Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu
        REKLAM

        "5 GÜN BOYUNCA BİNLERCE İNSANIMIZI SİNEMAYLA BULUŞTURDUK"

        Hayatta insanın olmazsa olmazının aile olduğunu vurgulayan Başkan Göksu, hayatı anlamlı kılan şeyin işini bitirip koşarak eve gitmek olduğunu söyledi ve 5'inci Esenler Film Festivali’nde hayatı anlamlı kılan o değere ağırlık vermelerinin tesadüf olmadığının altını çizdi.

        Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu sözlerini; "5 gün boyunca binlerce insanımızı sinema ile buluşturduk. Bugün, hikayemizi ödüllendireceğiz" cümleleri ile sonlandırarak festivale destek olan herkese teşekkür etti.

        İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Asım Alkan ise konuşmasında, festivalde aile kavramının işlenmesinin kıymetli olduğunu vurguladı.

        "BU ÖDÜLE 62 YILIMI VERDİM"

        Konuşmaların ardından Türk sinemasının usta ismi Tamer Yiğit’e onur ödülü takdim edildi. Tamer Yiğit’e ödülünü Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu verdi. 186 filmde rol aldığını söyleyen Tamer Yiğit, "Bu ödüle 62 senemi verdim. Hayatım, senelerim filmlerde geçti" dedi.

        Fikret Kuşkan ve Ömer Ferhat Özmen
        Fikret Kuşkan ve Ömer Ferhat Özmen

        EN İYİ FİLM: 'EKSİ BİR'

        Onur ödülünün verilmesinin ardından kazanan filmler açıklandı. Kısa Film Yarışması bölümünde 'En İyi Film Ödülü'nü Ömer Ferhat Özmen’in yönettiği 'Eksi Bir' filmi aldı. Genç yönetmene ödülünü festivalin jüri başkanı usta oyuncu Fikret Kuşkan verdi. Kuşkan, yaptığı konuşmada çok güçlü bir seçki ile karşılaştıklarını ve seçim yaparken çok zorlandıklarını söyledi. İkincilik ödülü 'Kafamdaki Polis' filmi ile Erdal Baran Şahin’in; üçüncülük ödülü ise 'Rehber' filmi ile Mert Erez’in oldu.

        Kısa Film Yapım Destek Ödülleri'nde her biri 80 bin TL kazanan üç film; Serdal Altun’un 'Süperman Bozkıra Düştü', Kerem Yükseloğlu’nun 'Bu Gece Diğerlerinden Farklı' ve Sevde Betül Kaya’nın 'Talâk' filmleri oldu.

        Yapım destek bölümünün aynî ödüller bölümünde ise; Dart Duvar Afiş Desteği Ödülü'nü Elif Çakmak’ın 'The Soul Of My Soul'; Flod Color Desteği Ödülü'nü Kerem Yükseloğlu’nun 'Bu Gece Diğerlerinden Farklı', Aytekin Sound Ses ve Ekipman Desteği Ödülü'nü Fatma Çakmak Özcan’ın 'Dondurma', Flod Kurgu Desteği Ödülü'nü Muhammed Muğlu’nun 'Bağ Bozumu', Holy Light Işık Ekipman Desteği Ödülü'nü Ömer Çolak’ın 'Pay', İstenci Film Production Kamera Ekipman Desteği Ödülü'nü Semih Sağman’ın '8. Dakika' filmleri aldı.

        Başak Şengül’ün sunduğu gece, Göksel Baktagir’in Yeşilçam’ın unutulmaz film müzikleri konseri ile son buldu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #5inci Esenler Film Festivali

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Konut satışında yükseliş sürüyor
        Konut satışında yükseliş sürüyor
        "Az kalsın öbür tarafa gidiyordum"
        "Az kalsın öbür tarafa gidiyordum"
        5 ay evli kaldığı Tunuslu karısını arıyor!
        5 ay evli kaldığı Tunuslu karısını arıyor!
        'Sahte içki sattın' kavgası! Tekeli bastı, dayak yedi
        'Sahte içki sattın' kavgası! Tekeli bastı, dayak yedi
        Araçlar alev aldı, uyurken hayatını kaybetti!
        Araçlar alev aldı, uyurken hayatını kaybetti!
        Elektrikli araç sigortası ucuz olacak
        Elektrikli araç sigortası ucuz olacak
        Kataloglu 'VIP' eskort çetesine operasyon!
        Kataloglu 'VIP' eskort çetesine operasyon!
        Hangi ünlü kadın daha yakışıklı?
        Hangi ünlü kadın daha yakışıklı?
        Hurdacı kaçırıldı iddiası! 12 milyon lira fidye
        Hurdacı kaçırıldı iddiası! 12 milyon lira fidye
        İşte FIFA The Best ödülleri!
        İşte FIFA The Best ödülleri!
        Vaşak Başak'tan 481 km!
        Vaşak Başak'tan 481 km!
        Trump Trudeau'ya "vali" şeklinde seslendi
        Trump Trudeau'ya "vali" şeklinde seslendi
        Tarımın geleceği Norveç'in elinde olabilir mi?
        Tarımın geleceği Norveç'in elinde olabilir mi?
        Almanya'ya giden Antep fıstığı, Fransa ve İspanya'ya giden kuru incirler piyasadan toplatıldı
        Almanya'ya giden Antep fıstığı, Fransa ve İspanya'ya giden kuru incirler piyasadan toplatıldı
        Dünyanın en tehlikeli 10 karayolu!
        Dünyanın en tehlikeli 10 karayolu!
        Rus generalin öldürülmesinin sonuçları neler olacak?
        Rus generalin öldürülmesinin sonuçları neler olacak?
        Evde çalışanların hakları
        Evde çalışanların hakları
        Doğu Karadeniz'de sağanak, fırtına var! Çığ tehlikesi
        Doğu Karadeniz'de sağanak, fırtına var! Çığ tehlikesi
        2024'ün 'en iyi' ekonomileri açıklandı
        2024'ün 'en iyi' ekonomileri açıklandı
        Ferdi Tayfur ameliyat oldu
        Ferdi Tayfur ameliyat oldu
        Habertürk Anasayfa