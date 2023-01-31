BDDK Aralık 2022'ye ilişkin bankacılık sektörü verilerini açıkladı. Buna göre 2022 sonu itibarıyla bankalardaki toplam mevduat 8 trilyon 861 milyar liraya ulaştı. Mevduat toplamı 2022 sonunda 2021 sonuna göre yüzde 67.1 yükseldi.

Toplam mevduatların 4 trilyon 86 milyar lirasını yani yaklaşık yüzde 46.1'ini yabancı para cinsi mevduatlar oluşturdu. Sadece yurtiçi yerleşiklerin mevduatlarına bakıldığında ise bu oran daha da düştü.

Yurtiçi yerleşiklerin mevduat toplamı geçen yıl sonu itibarıyla 8 trilyon 253 milyar TL olurken yabancı para cinsi mevduatların oranı yüzde 43.6 olarak kayıtlara geçti. Yurtdışı yerleşiklerin 607 milyar 479 milyon liralık toplam mevduatının yüzde 80'ini ise yabancı para cinsi hesaplar oluşturdu.

2021 SONUNDA YÜZDE 63'ÜN ÜZERİNDEYDİ

Son veriler ekonomi yönetiminin ve Merkez Bankası'nın 'liralaşma stratejisi' kapsamında attığı adımların etkisini gösterdiğini ortaya koydu. 2021 sonunda yurtiçi yerleşiklerin toplam mevduatı 4 trilyon 973 milyar TL seviyesindeydi ve bunun 3 trilyon 140 milyar lirasını yani yüzde 63.2'sini yabancı para cinsi mevduatlar oluşturuyordu.

Dolayısıyla Kur Korumalı Mevduat (KKM) gibi ürünler ve bankaları TL mevduata yönlendiren uygulamalar 1 yılda yurtiçi yerleşiklerin yabancı para cinsi mevduat oranının 19.6 puan gerilemesini sağladı.

2023'ÜN İLK YARISINDA HEDEF YÜZDE 40

Merkez Bankası tarafından 7 Ocak'ta yapılan açıklamada 2022 yılında açıklanan mevduatta yüzde 50 liralaşma hedefine ulaşıldığı belirtilerek 2023 yılı Para Politikası ve Liralaşma Stratejisinde, yılın ilk yarısı için mevduatta liralaşma hedefinin yüzde 60 olarak belirlendiği hatırlatıldı.

Bu kapsamda Merkez Bankası'nın, bankalardaki döviz mevduatıyla ilgili yeni düzenlemesi 1 Ocak 2023'te yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle bankalara mevduatın yüzde 60'ını TL, yüzde 40'ını döviz olarak tutma hedefi getirildi. Söz konusu oranı tutturmayan bankaların, toplam mevduatın yarısını aşan dövizin yüzde 7'si kadar fazladan menkul kıymet tesis etmesi zorunluluğu getirildi.

Geçen yıl nisan ayında yabancı para mevduat/katılım fonu zorunlu karşılık oranlarının gerçek kişi dönüşüm oranına göre farklılaştırılmasına, bu çerçevede dönüşüm oranı yüzde 5’in altında kalan bankalara ilave 500 baz puan yüzde 5 ile yüzde 10 arasında olan bankalara ilave 300 baz puan zorunlu karşılık uygulanmasına karar verilmişti.

76 İLDE HEDEF TUTTU

Merkez Bankası bankaları TL mevduatlarına yöneltirken yüzde 50'lik hedefin 81 ilin 76'sında tutturulduğu görüldü. BDDK verilerine göre Aksaray, Nevşehir, Yozgat, Kırşehir ve Antalya'da ise 2022 sonu itibarıyla döviz tevdiat hesaplarının (DTH) toplam mevduatlar içerisindeki oranı yüzde 50'nin üzerinde kaldı.

AKSARAY İLK SIRADA

Söz konusu oran Aksaray'da yüzde 57.6, Nevşehir'de yüzde 53.5, Yozgat'ta yüzde 53.4, Kırşehir'de yüzde 52.1, Antalya'da ise yüzde 51.5 olarak kayıtlara geçti.

Toplam mevduatın 3 trilyon 672 milyar lira ile en yüksek olduğu il olan İstanbul'da yabancı para cinsi mevduatların oranı yüzde 46.5 oldu. Toplam mevduatın 1 trilyon 311 milyar lira olduğu Ankara'da ise

2022 sonu itibarıyla illere göre toplam mevduatlar ve yabancı para (YP) mevduatları:

Şehir Toplam Mevduat (bin TL) DTH (bin TL) DTH oranı (%) AKSARAY 23.848.627 13.751.931 57,66 NEVŞEHİR 17.308.154 9.257.414 53,49 YOZGAT 16.142.392 8.628.122 53,45 KIRŞEHİR 12.438.654 6.479.942 52,10 ANTALYA 259.778.025 133.808.180 51,51 KÜTAHYA 18.206.146 9.095.465 49,96 UŞAK 22.757.784 11.355.203 49,90 TUNCELİ 4.770.369 2.337.239 48,99 YALOVA 20.981.251 10.273.712 48,97 IĞDIR 5.208.321 2.518.282 48,35 KARAMAN 13.929.393 6.697.082 48,08 BİNGÖL 6.045.851 2.900.713 47,98 AFYONKARAHİSAR 29.918.685 14.275.219 47,71 GÜMÜŞHANE 4.337.307 2.069.051 47,70 BAYBURT 1.940.162 924.392 47,65 ISPARTA 22.664.486 10.600.278 46,77 İSTANBUL 3.671.846.869 1.707.773.167 46,51 KASTAMONU 27.110.315 12.500.816 46,11 KAYSERİ 85.671.303 39.483.714 46,09 ELAZIĞ 20.846.309 9.580.618 45,96 SİVAS 25.318.377 11.342.904 44,80 GAZİANTEP 105.584.740 46.824.607 44,35 HATAY 82.736.740 36.270.935 43,84 MALATYA 26.893.219 11.768.526 43,76 KONYA 116.440.899 50.923.616 43,73 KAHRAMANMARAŞ 36.257.377 15.814.861 43,62 İZMİR 451.647.350 196.227.447 43,45 TRABZON 48.993.308 21.237.394 43,35 BURSA 231.176.930 99.265.385 42,94 ÇORUM 21.902.716 9.395.010 42,89 DÜZCE 13.678.134 5.852.201 42,79 KOCAELİ 170.806.709 73.006.791 42,74 ÇANKIRI 6.746.338 2.879.398 42,68 KİLİS 2.792.897 1.183.894 42,39 SAKARYA 49.166.997 20.749.304 42,20 ESKİŞEHİR 58.525.303 24.698.517 42,20 MUĞLA 109.301.586 45.929.522 42,02 GİRESUN 18.785.547 7.834.577 41,71 BALIKESİR 72.329.099 30.131.908 41,66 MERSİN 107.637.872 44.758.083 41,58 BARTIN 8.492.184 3.518.009 41,43 ZONGULDAK 29.352.599 12.158.788 41,42 DENİZLİ 74.723.765 30.901.627 41,35 BURDUR 13.193.867 5.436.083 41,20 KIRIKKALE 7.892.159 3.240.005 41,05 KARABÜK 11.834.156 4.818.202 40,71 BOLU 13.185.430 5.363.844 40,68 AMASYA 10.385.823 4.199.638 40,44 SİNOP 8.528.075 3.446.391 40,41 RİZE 15.042.476 6.023.192 40,04 ERZİNCAN 9.458.022 3.766.942 39,83 AYDIN 71.459.347 28.321.772 39,63 TOKAT 13.991.470 5.438.559 38,87 TEKİRDAĞ 62.268.795 24.116.108 38,73 ANKARA 1.310.668.997 497.978.799 37,99 SAMSUN 58.515.295 21.775.982 37,21 ADIYAMAN 13.856.654 5.067.551 36,57 ERZURUM 15.357.999 5.613.217 36,55 MANİSA 63.042.074 22.645.902 35,92 NİĞDE 10.850.126 3.841.341 35,40 BİLECİK 7.787.470 2.738.342 35,16 ÇANAKKALE 30.856.677 10.825.737 35,08 MARDİN 13.272.484 4.645.570 35,00 KIRKLARELİ 20.102.206 6.968.104 34,66 ADANA 120.143.280 41.542.311 34,58 MUŞ 4.343.096 1.482.049 34,12 EDİRNE 24.773.286 8.361.616 33,75 ORDU 27.412.312 9.194.213 33,54 SİİRT 4.509.266 1.460.674 32,39 AĞRI 5.504.792 1.752.080 31,83 OSMANİYE 11.474.681 3.646.708 31,78 BATMAN 12.350.997 3.897.275 31,55 HAKKARİ 3.084.219 951.732 30,86 KARS 5.335.107 1.605.370 30,09 ARTVİN 7.042.216 2.101.857 29,85 ŞIRNAK 5.905.709 1.759.393 29,79 DİYARBAKIR 35.495.394 10.373.262 29,22 VAN 14.646.999 4.191.258 28,62 ARDAHAN 1.971.836 542.427 27,51 ŞANLIURFA 27.665.364 7.451.509 26,93 BİTLİS 5.412.281 1.050.148 19,40 Yurtiçi yerleşik toplam 8.253.661.526 3.594.619.007 43,55

EN DÜŞÜK ORAN BİTLİS'TE

2022 sonu itibarıyla DTH oranının en düşük olduğu il ise yüzde 19.4 ile Bitlis oldu. Bitlis'i yüzde 26.9 ile Şanlıurfa, yüzde 27.5 ile Ardahan, yüzde 28.6 ile Van ve yüzde 29.2 ile Diyarbakır takip etti.

2022 yılında DTH'ın toplam mevduattaki oranı 81 ilin tamamında geriledi. DTH oranının yüzde 57.7 ile en yüksek olduğu Aksaray'da 2021'de söz konusu oran yüzde 71 seviyesindeydi.

EN SERT DÜŞÜŞ KARABÜK'TE

2022'de 2021'e oranla yaşanan değişimlere bakıldığında en hızlı gerilemenin ise Karabük'te yaşandığı görüldü. Karabük'te DTH'ın toplam mevduattaki oranı söz konusu dönemde yüzde 74.2'den yüzde 40.7'ye düştü. Bu, 33.4 puanlık bir gerileme anlamına geliyor. Oransal olarak düşüşte Karabük'ü Gaziantep, Kastamonu ve Bursa takip etti.

Yabancı para mevduatlarının toplam mevduat içerisindeki oranları:

İl 2021 (%) 2022 (%) Değişim KARABÜK 74,2 40,7 -33,4 GAZİANTEP 73,0 44,3 -28,6 KASTAMONU 70,4 46,1 -24,3 BURSA 66,1 42,9 -23,2 DENİZLİ 64,2 41,4 -22,9 K.MARAŞ 65,3 43,6 -21,7 ADANA 56,0 34,6 -21,4 İSTANBUL 67,8 46,5 -21,3 KAYSERİ 67,3 46,1 -21,2 YALOVA 69,9 49,0 -21,0 KOCAELİ 63,1 42,7 -20,4 SAMSUN 56,7 37,2 -19,5 KARAMAN 67,0 48,1 -18,9 KONYA 62,6 43,7 -18,9 ÇORUM 61,6 42,9 -18,7 BİLECİK 53,5 35,2 -18,4 SAKARYA 60,3 42,2 -18,1 TRABZON 61,4 43,3 -18,0 DİYARBAKIR 47,2 29,2 -18,0 KIRŞEHİR 69,9 52,1 -17,8 ESKİŞEHİR 59,9 42,2 -17,7 ORDU 51,2 33,5 -17,6 HATAY 61,4 43,8 -17,6 MARDİN 52,4 35,0 -17,4 SİVAS 62,1 44,8 -17,3 NEVŞEHİR 70,8 53,5 -17,3 DÜZCE 60,0 42,8 -17,2 MANİSA 53,1 35,9 -17,2 ERZİNCAN 57,0 39,8 -17,2 İZMİR 60,5 43,4 -17,0 EDİRNE 50,6 33,8 -16,9 ANKARA 54,8 38,0 -16,8 UŞAK 66,6 49,9 -16,8 ŞIRNAK 46,5 29,8 -16,7 TEKİRDAĞ 55,4 38,7 -16,7 AMASYA 57,1 40,4 -16,6 AFYONKARAHİSAR 64,3 47,7 -16,6 YOZGAT 70,0 53,5 -16,5 BURDUR 57,7 41,2 -16,5 KIRKLARELİ 50,9 34,7 -16,2 IĞDIR 64,5 48,4 -16,2 MUĞLA- 57,9 42,0 -15,9 MALATYA 59,5 43,8 -15,8 BİTLİS 35,0 19,4 -15,6 ZONGULDAK 56,9 41,4 -15,5 NİĞDE 50,8 35,4 -15,4 KÜTAHYA 65,3 50,0 -15,3 BALIKESİR 56,9 41,7 -15,3 ELAZIĞ 61,2 46,0 -15,3 ADIYAMAN 51,8 36,6 -15,2 BOLU 55,8 40,7 -15,2 VAN 43,7 28,6 -15,1 BATMAN 46,5 31,6 -14,9 MERSİN 56,4 41,6 -14,8 TOKAT 53,7 38,9 -14,8 ARTVİN 44,7 29,8 -14,8 ISPARTA 61,5 46,8 -14,7 ŞANLIURFA 41,6 26,9 -14,7 OSMANİYE 46,3 31,8 -14,5 SİNOP 54,7 40,4 -14,3 AYDIN 53,8 39,6 -14,2 ÇANAKKALE 49,1 35,1 -14,1 ARDAHAN 41,4 27,5 -13,9 GİRESUN 55,6 41,7 -13,9 MUŞ 47,9 34,1 -13,8 ANTALYA 65,3 51,5 -13,8 HAKKARİ 44,6 30,9 -13,7 GÜMÜŞHANE 61,3 47,7 -13,6 BARTIN 54,8 41,4 -13,4 AKSARAY 71,0 57,7 -13,3 KIRIKKALE 54,2 41,1 -13,2 ERZURUM 49,4 36,5 -12,8 ÇANKIRI 55,5 42,7 -12,8 AĞRI 44,3 31,8 -12,4 KARS 42,0 30,1 -11,9 RİZE 51,5 40,0 -11,5 BAYBURT 58,7 47,6 -11,1 SİİRT 43,0 32,4 -10,6 BİNGÖL 58,3 48,0 -10,3 TUNCELİ 58,7 49,0 -9,7 KİLİS 44,2 42,4 -1,8

ÖNCEDEN 'LİRALAŞAN' KİLİS'TE HAFİF GERİLEME

En az düşüşün yaşandığı illere bakıldığında ise 2021'de bu şehirlerde halihazırda DTH oranının ortalamanın altında olduğu görüldü. Kilis'te DTH oranı 1.8 puan düşüşle yüzde 42.4'e geriledi. Ancak Kilis'te 2021 yılında daha Merkez Bankası liralaşma hedefini koymadan önce DTH oranı 44.2 seviyesinde bulunuyordu.

KKM 1.4 TRİLYON LİRA

TL mevduata dönüşte geçen yıl KKM hesapları önemli bir rol oynadı. KKM'de zirve 11 Kasım haftasında 1 trilyon 474 milyar 441 milyon TL ile görülmüştü. 2022 sonu itibarıyla KKM'de 1 trilyon 415 milyar TL birikti.

BDDK'nın son yayımladığı verilere göre hesaplarında biriken miktar 20 Ocak haftasında 12 milyar 231 milyon liralık artışla 1 trilyon 385 milyar 645 milyon liraya yükseldi. Böylece 2022 sonunda düşüş eğilimi gösteren KKM hesaplarında yükseliş 2. haftasına girdi. 2 haftada KKM hesaplarında toplam 15 milyar 636 milyon liraya ulaştı.

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