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        Haberler Gündem Güncel 5 gündür kayıptı, cansız bedeni bulundu | Son dakika haberleri

        5 gündür kayıptı, cansız bedeni bulundu

        Konya'nın Meram ilçesinde 5 gündür kayıp olarak aranan 35 yaşındaki Satılmış Sıvacı'nın cansız bedeni sulama kanalında bulundu. Sıvacı'nın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucuyla netlik kazanacak

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 17:25 Güncelleme: 18.10.2024 - 17:25
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        5 gündür kayıptı, cansız bedeni bulundu
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        Konya'nın Meram ilçesine bağlı Kaşınhanı Mahallesinde saat 12.30 sıralarında koyunlarını otlatan bir çoban, sulama kanalında hareketsiz bir kişinin olduğunu görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde bu kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonucunda ise cansız bedeni bulanan kişinin 5 gündür kayıp olarak aranan 35 yaşındaki Satılmış Sıvacı olduğu tespit edildi.

        Çalışma sonrası Sıvacı'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Satılmış Sıvacı'nın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucu netlik kazanacak.

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        #Konya
        #kayıp
        #son dakika
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