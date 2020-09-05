Son tablo ve illere göre koronavirüs haritası

Koronavirüs vaka sayısı kaç? Bugün koronavirüs nedeniyle kaç kişi hayatını kaybetti? Corona Türkiye tablosu son durum nasıl? soruları tüm vatandaşların gündeminde. Koronavirüs tablosu günlük olarak açıklanıyor. Bu akşam resmi Twitter hesabından açıklama yapan Sağlık Bakan Fahrettin Koca, tedbirlere dikkatleri çekti. 5 Eylül 2020 Corona Türkiye tablosu haberimizde...

5 EYLÜL 2020 KORONAVİRÜS TABLOSU - SAĞLIK BAKANLIĞI

Son 24 saate ait koronavirüs tablosu Sağlık Bakanlığı verileri doğrultusunda https://covid19.saglik.gov.tr/ sitesi üzerinden açıklanıyor. Bakan Koca'nın bugün için mesajı "Sevdiklerimizi korumak için tedbirlere uymak zorundayız. Bu zorunluluk her birimiz için kimsenin bizi zorlamadan uymamız gereken bir ödevdir. Ancak birlikte mücadele ederek virüsü yenebiliriz. Gücümüz birlikte tedbirlere uymakta." şeklinde oldu.

TOPLAM HASTA SAYISI 278 BİN 228, BUGÜNKÜ HASTA SAYISI 1673

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı tabloya göre, bugün yapılan 99 bin 497 koronavirüs testinden 1673'ü pozitif çıktı. Bugün 56 hasta koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Toplam hasta sayısı 278 bin 228 olurken toplam hayatını kaybeden hastaların sayısı da 6 bin 620 oldu. Ağır hasta sayısı da 1091 oldu. Toplam 250 bin 92 hasta da koronavirüsü yenerek hayata tutundu.

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Hayat Eve Sığar uygulamasında yer alan verilere göre İstanbul, Ankara, İzmir ve Diyarbakır'daki koronavirüs haritası aşağıda yer alıyor. Diğer illeri incelemek için Hayat Eve Sığar uygulamasını mobil cihazınıza indirebilirsiniz.