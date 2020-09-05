Son tablo ve illere göre koronavirüs haritası

Koronavirüs vaka sayısı kaç? Bugün koronavirüs nedeniyle kaç kişi hayatını kaybetti? Corona Türkiye tablosu son durum nasıl? soruları tüm vatandaşların gündeminde. Koronavirüs tablosu günlük olarak açıklanıyor. Bu akşam resmi Twitter hesabından açıklama yapan Sağlık Bakan Fahrettin Koca, tedbirlere dikkatleri çekti. 5 Eylül 2020 Corona Türkiye tablosu haberimizde...
5 EYLÜL 2020 KORONAVİRÜS TABLOSU - SAĞLIK BAKANLIĞI
Son 24 saate ait koronavirüs tablosu Sağlık Bakanlığı verileri doğrultusunda https://covid19.saglik.gov.tr/ sitesi üzerinden açıklanıyor. Bakan Koca'nın bugün için mesajı "Sevdiklerimizi korumak için tedbirlere uymak zorundayız. Bu zorunluluk her birimiz için kimsenin bizi zorlamadan uymamız gereken bir ödevdir. Ancak birlikte mücadele ederek virüsü yenebiliriz. Gücümüz birlikte tedbirlere uymakta." şeklinde oldu.
TOPLAM HASTA SAYISI 278 BİN 228, BUGÜNKÜ HASTA SAYISI 1673
Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı tabloya göre, bugün yapılan 99 bin 497 koronavirüs testinden 1673'ü pozitif çıktı. Bugün 56 hasta koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Toplam hasta sayısı 278 bin 228 olurken toplam hayatını kaybeden hastaların sayısı da 6 bin 620 oldu. Ağır hasta sayısı da 1091 oldu. Toplam 250 bin 92 hasta da koronavirüsü yenerek hayata tutundu.
CORONA VİRÜS HARİTASINDA SON DURUM İÇİN TIKLAYIN
CORONAVİRÜS HARİTASI İLLERE GÖRE
Hayat Eve Sığar uygulamasında yer alan verilere göre İstanbul, Ankara, İzmir ve Diyarbakır'daki koronavirüs haritası aşağıda yer alıyor. Diğer illeri incelemek için Hayat Eve Sığar uygulamasını mobil cihazınıza indirebilirsiniz.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!