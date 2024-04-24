Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yemek Yapma 5 dakikada hazır: Fırın gerektirmeyen pratik ve hızlı hazırlanan kupada kek tarifi!

        5 dakikada hazır: Fırın gerektirmeyen pratik ve hızlı hazırlanan kupada kek tarifi!

        Acil tatlı ihtiyacınız varsa bu tek servislik çikolatalı kupa kek her açıdan başarılı ve tüm beklentilerinizi karşılayabilir! Her lokmada ağız sulandıran bu yumuşacık keki 5 dakikadan kısa bir sürede hazırlamak mümkün! İşte, kısa sürede hazırlayabileceğiniz pratik kupada kek tarifi!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.04.2024 - 17:32 Güncelleme: 24.04.2024 - 17:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Un, şeker, kakao tozu ve süt gibi temel kiler malzemelerini en sevdiğiniz kupada karıştırarak çok lezzetli bir kek elde edebilirsiniz! Yapımı kolay ve pratik olan bu tatlı günü kurtarmak için ideal seçenek olabilir. İşte, 5 dakikada hazırlayabileceğiniz kupada kakaolu kek tarifi!

        • 2

          MALZEMELER

          4 yemek kaşığı un

          3 yemek kaşığı şeker

          2 yemek kaşığı kakao tozu

          Yarım çay kaşığı kabartma tozu

          3 yemek kaşığı süt

          1 yemek kaşığı yağ , sebze veya kanola

          1 çay kaşığı vanilya özü

          1 yemek kaşığı çikolatalı fındık ezmesi

          Üzeri için isteğe göre pudra şekeri

        • 3

          HAZIRLANIŞI

          375 ml veya daha büyük bir kupada, erittiğiniz tereyağını ve kakaoyu karıştırın.

          Şeker, kabartma tozu ve sütü de ekledikten sonra karıştırmaya devam edin.

        • 4

          Birleştikten sonra çikolatalı fındıkları hamurun üzerine kaşıkla dökün.

          İsteğe bağlı olarak içine bir parça çikolata atabilirsiniz.

        • 5

          Mikrodalgayı 90 saniye ile 2 dakika arasında yüksek sıcaklıkta tutun, taşmadığından emin olmak için izleyin.

          Yemeden önce bir dakika soğumaya bırakın. Üzerine ilave çikolatalı fındık ezmesi ve pudra şekeri ekleyin, afiyet olsun!

          Kaynak: Tasty

          Fotoğraf kaynak: YouTube

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Almanya Cumhurbaşkanı Ankara'da
        Almanya Cumhurbaşkanı Ankara'da
        Eski Bakan Mehmet Ali Yılmaz hayatını kaybetti
        Eski Bakan Mehmet Ali Yılmaz hayatını kaybetti
        Boeing'in eski üst düzey isminden itiraf gibi açıklamalar
        Boeing'in eski üst düzey isminden itiraf gibi açıklamalar
        Süper Lig'de 33. haftanın panoraması!
        Süper Lig'de 33. haftanın panoraması!
        Sosyal medya fenomeninin ölümünde korkunç iddia!
        Sosyal medya fenomeninin ölümünde korkunç iddia!
        Okan Buruk'tan takıma uyarılar!
        Okan Buruk'tan takıma uyarılar!
        Marketteki cinayette kan donduran ifade ortaya çıktı!
        Marketteki cinayette kan donduran ifade ortaya çıktı!
        Arda Turan, İtalyanlara konuştu
        Arda Turan, İtalyanlara konuştu
        Arda Güler'e büyük müjde
        Arda Güler'e büyük müjde
        Yanlış AIDS teşhisi davasında karar!
        Yanlış AIDS teşhisi davasında karar!
        Cem Yılmaz'a yıldız hediye edildi
        Cem Yılmaz'a yıldız hediye edildi
        Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur
        Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur
        "Babamıza en ağır cezayı verin!" Hüküm açıklandı!
        "Babamıza en ağır cezayı verin!" Hüküm açıklandı!
        Dünyanın en pahalı 'evi' satışa çıktı
        Dünyanın en pahalı 'evi' satışa çıktı
        Eski halinden eser yok
        Eski halinden eser yok
        Patiswiss tartışmasında İsviçreli şirketten açıklama geldi, yeni CEO belli oldu
        Patiswiss tartışmasında İsviçreli şirketten açıklama geldi, yeni CEO belli oldu
        Habertürk Anasayfa