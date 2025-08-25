Habertürk
        5 büyük ligde haftanın panoraması! - Futbol Haberleri

        5 büyük ligde haftanın panoraması!

        Avrupa'nın 5 büyük futbol ülkesinden Fransa (Ligue 1), İngiltere (Premier Lig) ve İspanya'daki (LaLiga) maçlara hafta sonu devam edilirken Almanya (Bundesliga) ve İtalya'da (Serie A) lig karşılaşmalarının heyecanı başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2025 - 13:44 Güncelleme: 25.08.2025 - 13:44
        5 büyük ligde haftanın panoraması!
        İngiltere'de Arsenal, İspanya'da Villarreal ve Fransa'da Olimpik Lyon, 2'de 2 yaparak puan tablosunun zirvesinde yer aldı.

        İtalya ve Almanya'da ise 2025-2026 sezonu başladı. Son şampiyonlar Napoli ve Bayern Münih, ilk haftayı galibiyetle kapatarak puan tablosunun zirvesine yerleşti.

        ARSENAL 5 GOLLE KAZANDI

        Premier Lig'de Arsenal, sahasında Leeds United'ı Jurrien Timber (2), Bukayo Saka ve Viktor Gyökeres'in (2) kaydettiği gollerle 5-0 yenerek 2'de 2 yaptı.

        Haftanın öne çıkan maçında Tottenham, Manchester City deplasmanında 2-0 galip geldi.

        Chelsea ise West Ham United'a konuk olduğu maçı 5-1 kazandı.

        Milli file bekçisi Altay Bayındır'ın kalesini koruduğu Manchester United, deplasmanda Fulham ile 1-1 berabere kaldı.

        Brighton'da milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, Everton'a 2-0 yenildikleri mücadelenin 67. dakikasında oyuna dahil oldu.

        Ligin ikinci haftasında 2'de 2 yapan takımlardan Arsenal, averajla Tottenham'ın önünde liderlikte yer aldı.

        VILLARREAL 2'DE 2 YAPARAK ZİRVEDE

        LaLiga'da Villarreal, sahasında Girona'yı Nicolas Pepe, Tajon Buchanan (3) ve Rafael Marin'in golleriyle 5-0 yenerek 2'de 2 yaptı ve averajla zirveye yerleşti.

        Barcelona, 2-0 geriye düştüğü Levante deplasmanında 3-2 galip geldi.

        Real Madrid, deplasmanda Real Oviedo'yu 3-0 mağlup etti. Konuk ekipte 74 dakika süre alan milli futbolcu Arda Güler, Kylian Mbappe'nin attığı ilk golün pasını verdi.

        Ligde ikinci hafta sonunda gol yemeden 6 puan toplayan Villarreal, averajla Barcelona ve Real Madrid'in önünde zirveyi ele geçirdi.

        NAPOLI SEZONA İYİ BAŞLADI

        Serie A'da son şampiyon Napoli, sezonun ilk haftasında konuk olduğu Sassuolo'yu Scott McTominay ve Kevin De Bruyne'nin golleriyle 2-0 mağlup etti.

        Juventus, sahasında Parma'yı 2-0'lık skorla geçti. Sezona formda bir giriş yapan milli futbolcu Kenan Yıldız, 89 dakika sahada kaldığı karşılaşmada takımının attığı 2 golün de pasını verdi.

        Como ise evinde Lazio'yu 2-0 yenerek sezona galibiyetle başlayan diğer bir takım oldu.

        Ligde ilk hafta mücadelesi, bu akşamki Udinese-Hellas Verona ve Inter-Torino maçlarıyla tamamlanacak.

        İlk haftada 2 farklı galip gelen Napoli, Juventus ve Como ligin zirvesinde sıralandı.

        BAYERN MUNIH FARKLI GALİP GELDİ

        Bundesliga'da son şampiyon Bayern Münih, sezonun ilk haftasında konuk ettiği Leipzig'i Michael Olise (2), Luis Diaz ve Harry Kane'in (3) attığı gollerle 6-0 yendi.

        Eintracht Frankfurt, sahasında Werder Bremen'i 4-1 mağlup etti. Ev sahibi ekipte 74 dakika görev alan milli futbolcu Can Uzun, takımının ilk golünü attı, iki golün de pasını verdi.

        Leipzig'de Göztepe'den transfer edilen Romulo, ikinci yarıda oyuna dahil olarak ilk kez takımının formasını giydi.

        St. Pauli, sahasında Borussia Dortmund ile 3-3 berabere kaldı. Konuk takımda milli oyuncu Salih Özcan, 87. dakikada oyuna girdi.

        Ligin ilk haftasında Bayern Münih, averajla zirveye yerleşti. Eintracht Frankfurt, Augsburg, Wolfsburg, Hoffenheim, Union Berlin ve Köln, haftayı 3 puanla tamamlayan diğer takımlar oldu.

        LYON AVERAJLA ZİRVEDE

        Ligue 1'de Olimpik Lyon, sahasında Metz'i Malick Fofana, Corentin Tolisso ve Adam Karabec'in golleriyle 3-0 mağlup etti.

        Son şampiyon Paris Saint-Germain (PSG), evinde Angers'yi 1-0'lık skorla geçti.

        Haftanın en gollü maçında Olimpik Marsilya, sahasında Paris'i 5-2 yenmeyi başardı.

        Lille, konuk ettiği Monaco'yu 1-0 mağlup etti. Ev sahibi takımda milli kaleci Berke Özer, 90 dakika görev yaptı.

        Ligde ilk hafta sonunda 2'de 2 yapan Lyon, averajla Toulouse, PSG ve Strasbourg'un önünde zirvenin sahibi oldu.

