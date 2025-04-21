İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci de etkinliğin il merkezi ve tüm ilçelerde eş zamanlı düzenlendiğini belirterek, "Okumanın önemine vurgu yapmak ve okuyan Burdur'un önemine dikkati çekmek için bu etkinliği düzenledik. Telefonlarımızı sessize alarak ya da kapatarak başta dijital bağımlılık olmak üzere tüm bağımlılıklara yöresel çalgılarımızı çalan öğrencilerimiz ile kültürel miras aktarımının önemine, velilerimizin katılımıyla Cumhurbaşkanlığımız tarafından ilan edilen '2025 Aile Yılı'na vurgu yaparak ailenin önemine ve öğrencilerimizin eğitiminde ailenin ne denli etkisi olduğuna dikkati çekmek istemekteyiz" diye konuştu.