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        Haberler Gündem Güncel 5 bin 370 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi | Son dakika haberleri

        Nevşehir'de 5 bin 370 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi

        Nevşehir'de, 5 bin 370 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 16:27 Güncelleme: 07.01.2025 - 16:27
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        5 bin 370 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi
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        Nevşehir'de, 5 bin 370 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Alınan bilgiye göre, Aydın'dan geldiğini belirten 2 şüpheli, kent merkezinde Zeynep Gökşen'in işlettiği markete sahte zeytinyağı satmaya çalıştı. Gökşen, numune olarak bırakılan zeytinyağının test edilmesi için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol ekiplerinden destek istedi.

        Ekiplerin yaptığı incelemede, zeytinyağının sahte olduğunu öğrenen Gökşen, durumu polise bildirdi. İş yerine geldiğinde kendisini firmanın pazarlama personeli olarak tanıtan H.K, polis ekiplerince yakalandı.

        Şüphelinin aracında yapılan aramada ele geçirilen 5 bin 370 litre sahte zeytinyağı ile 498 sahte etiket, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Daha önce de aynı yöntemle dolandırıcılık yapmaya çalışırken yakalandığı belirlenen H.K. hakkında açılan davanın devam ettiği öğrenildi. Diğer şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışma devam ediyor.

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        #yerel haberler
        #Nevşehir Haberleri
        #sahte zeytinyağı
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