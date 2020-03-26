AA

Bursa'da 5 ay arayla ikinci tarihi mozaik tablo operasyonunda 5 şüpheli yakalandı. Operasyonda 1300 yıllık olduğu değerlendirilen kadın figürlü mozaik tablo ele geçirildi.

AA'nın haberine göre, Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul'da yaşayan E.A'nın, elindeki 1300 yıllık olduğu tahmin edilen kadın figürlü mozaik tabloyu Bursa'nın Gemlik ilçesinde satacağı bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, Gemlik'in Narlı Mahallesi'nde düzenledikleri operasyonla E.A. ile H.M, A.T, İ.U. ve İ.A'yı gözaltına aldı.

Ekipler, şüphelilerin elinde bulunan ve tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen bez üzerine renkli mozaik taşlarıyla işlenmiş kadın figürlü tabloya el koydu. Şüpheliler, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

5 AY ÖNCE DE 2 BİN YILLIK MOZAİK TABLO ELE GEÇİRİLMİŞTİ

Bursa'da geçen yıl ekim ayında düzenlenen operasyonda ise, yaklaşık 2 bin yıllık olduğu değerlendirilen mozaik tablo ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, C.K. ve M.U'nun ellerindeki tarihi eseri satmak için Ankara'dan Bursa'ya geleceği bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüphelilerin bulunduğu aracı İnegöl ilçesinde durdurdu. Araçta yapılan aramalarda, yaklaşık 2 bin yıllık olduğu değerlendirilen mozaik tablo bulundu. Haklarında yasal işlem başlatılan iki zanlı, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Tablo, müze müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.