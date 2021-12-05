Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamlar yayınlandı.

Türkiye'de son 24 saatte 350 bin 937 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 357 kişinin testi pozitif çıktı, 185 kişi yaşamını yitirdi.

İşte en güncel Türkiye Koronavirüs tablosu detayları...

5 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANIYOR

Sağlık Bakanlığı, 5 Aralık Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu açıklandı.

Sağlık Bakanı Koca, resmi Twitter hesabında yaptıı açıklamada;

"Vaka sayıları 20 binin altına büyük uğraşlar ve özveri ile düşüyor. Bunu kalıcı kılmak bizim mücadele kararlılığımıza bağlı. Hemen aşılarımızı olmalı ve tadbirden taviz vermemeliyiz."

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM (4 ARALIK)

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 350 bin 937 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 357 kişinin testi pozitif çıktı, 185 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 24 bin 278 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 81,61, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 90,82 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 120 milyon 910 bin 438 doza yükseldi.

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DÜNYADA KORONAVİRÜS SON DURUM

ABD'de yeni tip koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 1789 artışla 787 bin 701'e yükseldi.

Fransa'da son 24 saatte 49 bin 858 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu.

Cenevre'de 2 kişide Kovid-19'un Omicron varyantı tespit edilen uluslararası bir okulda 2 bin öğrenci ve çalışan karantinaya alındı.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı, Mısır tarafına geçmek isteyenler için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olma şartı getirildiğini duyurdu.