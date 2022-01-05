Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 143 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 66 bin 467 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

GÜNLÜK VAKALARDA REKOR

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 5 Ocak’ta açıklanan 24 saatlik verilere göre 66 bin 467 vaka tespit edildi. Bu tabloyla koronavirüs günlük vakalarda rekor kırdı. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 143 oldu. Bir günde toplam 417 bin 787 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 29 bin 316 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi.

İLLERE GÖRE AŞI BİLANÇOSU

En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 83,38 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 91,85 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 134 milyon 195 bin 065 ’e yükseldi.

2. DOZ AŞILAMADA İLK SIRADA OSMANİYE VAR

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 87,9 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 60,2 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

"HASTANELERDE LÜTFEN DİKKATLİ OLUN"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Omicron varyantıyla birlikte vaka sayılarındaki artışa rağmen hastaneye yatışlarda endişe verici bir yükselme söz konusu değil. Öte yandan, hastaneler riskin arttığı ortamlar; kendimiz kadar sağlık çalışanlarını da korumak zorundayız. Hastaneye gittiğinizde lütfen dikkatli olun” dedi.

İŞTE SON 10 GÜNDEKİ TIRMANIŞ

05 OCAK 66.467

04 OCAK 54.724

03 OCAK 44.869

02 OCAK 33.520

01 OCAK 36.731

31 ARALIK 40.786

30 ARALIK 39.681

29 ARALIK 36.684

28 ARALIK 32.176

27 ARALIK 26.099

26 ARALIK 20.138

KORONAVİRÜS VAKA TABLOSU (5 OCAK ÇARŞAMBA 2022)

KORONAVİRÜAS VAKA TABLOSU (4 OCAK SALI 2022)







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