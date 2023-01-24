HABERTURK.COM

47/1-C Trafik Cezası Maddesi

47/1-c trafik cezası kuralında yer aldığına göre sürücülerin işaret levhalarına uymaması sonucunda yapılan cezai işlemdir. Trafik levhalarına ve cihazlarına uyulmaması yasaktır. Bu kuralı çiğnemekte olan sürücüye hem ceza hem de ceza puanı verilmektedir. Bu noktada trafik işaret ve kurallarına uyma zorunluluğu olduğu ortaya çıkmaktadır. Sürücülerin trafik esnasında oldukça dikkatli bir şekilde hareket etmesi ve diğer insanlara zarar vermemesi gerekmektedir. Bundan dolayı da mutlaka bu trafik kurallarına uyması gerekli görülmektedir. Aksi halde olumsuz durumlar ortaya çıkabilmektedir.

47/1-C Trafik Cezası Tutarı

Can ve mal kaybının önüne geçilmesi amacı ile belli başlı bazı trafik kuralları bulunmaktadır. Bu kurallar sürücüleri ve yayaları ilgilendirmekte olan kurallardır. 47/1-C trafik cezası maddesi ise sıkça merak edilmekte olan konular arasında yer almaktadır. Bu koda sahip olan trafik cezasının içeriğinde trafik levhaları ile ilgili kurallar bulunmaktadır. Eğer sürücü trafik levhalarına, işaretlerine uymaz ise bu ceza uygulanmaktadır. Çünkü kanuna göre bu cezalara uyulmasının zorunluluğu bulunmaktadır.

Pek çok kişi tarafından merak edilmekte olan konulardan bir tanesi ise bu koda sahip olan cezanın yeni fiyatıdır. 47/1-C trafik cezası tutarı 2023 yılı içerisinde 436 TL olarak belirlenmiştir. Böylelikle trafik levhalarına uymayan tüm sürücülerin bu miktarı ödemesi gerekli görülmektedir. Eğer sürücü cezayı aldıktan sonraki süreçte ceza tutarını cezayı aldıktan sonraki ilk 15 gün içerisinde öderse indirim uygulanmaktadır. Bu indirim miktarı ise yaklaşık olarak %25 oranındadır. Ancak geç ödenmesi durumunda ise cezanın miktarı artış gösterebilmektedir. Bundan dolayı da zamanında yatırılması önerilenler arasında yer almaktadır.

47/1-C Cezasına İtiraz

Trafik akışı içerisinde yapılmakta olan ani hatalar bazen can ve mal kaybına yol açabilmektedir. Bundan dolayı da belli başlı pek çok trafik kuralı bulunmaktadır ve bu kurallara uyulması gerekli görülmektedir. Kurallara uyulmadığı takdirde sürücülere cezalar verilmektedir çünkü sürücü kurala uymayarak hem kendi canını hem de diğer insanların canını riske atmaktadır. Verilmekte olan bu cezalardan bir tanesinin de 47/1-C trafik cezası maddesi olduğu bilinmektedir. Trafik levhalarına uyulmadığı takdirde verilmektedir.

Eğer bir sürücüye bu ceza verilmişse ve sürücü buna itiraz etmek istemekteyse yapılması gereken bazı işlemler bulunmaktadır. Öncelikle kişinin bu itiraz başvurusunu Sulh Ceza Hakimliklerine direkt olarak yapması gerekmektedir. Aynı zamanda bu esnada kullanılacak olan belgelerin olabildiğinde dikkatli bir şekilde toparlanması önerilmektedir. Belgelerden herhangi birinin eksik olmaması gerekmektedir. Bu süreçte kullanılacak olan belgeler arasında ise şunların yer almakta olduğu bilinmektedir:

47/1-c trafik cezasına itiraz edildiğini belirtmekte olan Sulh Ceza Hakimliğine sunulmak üzere dilekçe

Trafik cezası fotokopisi

Trafik cezası tebligatı fotokopisi

Ruhsat fotokopisi

Kimlik fotokopisi

Ehliyet fotokopisi

Varsa eğer haklı olunduğunu göstermekte olan somut bir delil

Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos