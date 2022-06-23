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47 yılda 9 bin pul biriktirdi

Van'ın İpekyolu ilçesinde, 7 yaşındayken evlerine gelen mektup pulunu sökerek biriktirmeye başlayan 54 yaşındaki 3 çocuk babası İlhami Acar, bu alışkanlığını 47 yıldır sürdürüyor. Tanıdık arkadaşlarıyla mektuplaşıp, değişik ülkelerden de pul getirten Acar, pulları ve pandemi döneminde yaptığı yağlı boya tablolarını, arkadaşına ait dükkanın bir köşesinde sergiliyor

23.06.2022 - 10:05 | Güncelleme: ABONE OL
DHA

  • Van'ın İpekyolu ilçesine bağlı Halilağa Mahallesi'nde yaşayan ve İl Sağlık Müdürlüğü'nde 30 yıldır makine teknikeri olarak görev yapan İlhami Acar, 7 yaşındayken başladığı pul biriktirmeyi devam ettirdi.

     

  • DHA'nın haberine göre 7 yaşında evlerine gelen ilk mektubun üzerindeki posta pulunu sökerek, sonraki yıllarda da bu alışkanlığını sürdüren Acar, aradan geçen 47 yılda, her döneme ait çeşitli tutarlardaki posta pullarından 9 bin adet biriktirdi.

     

  • Tanıdık arkadaşlarıyla mektuplaşıp, değişik ülkelerden de pul getirten Acar, biriktirdiği pulları ve pandemi döneminde yaptığı yağlı boya tablolarını, arkadaşına ait dükkanın bir köşesinde sergiliyor.

     

  • 'SULTAN ABDÜLHAMİD DÖNEMİNDEN PULLAR VAR'

    Pul biriktirme merakının 7 yaşındayken başladığını dile getiren İlhami Acar, şunları söyledi:

     

  • "O yıllarda benim babam Ortanca köyü muhtarıydı. Köye gelen mektuplarda pullar vardı. Benim de çok dikkatimi çekiyordu. O pulları söküp biriktirmeye başladım. İlkokul 1'inci sınıfta okurken, pul koleksiyonu yapan bir öğretmenimiz vardı. Biraz da ondan geldi benim bu pul merakım. Hatta o dönemde askere giden bütün gençlerin mektuplarını ben yazardım, onlardan gelen mektupların pullarını da ben söküp biriktirirdim.

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