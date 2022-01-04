46 mutasyonlu koronavirüs varyantı tespit edildi!

Güney Fransa'da 46 mutasyonlu bir koronavirüs varyantı tespit edildi. Covid-19'un yeni varyantı, Kamerun'dan Fransa'ya dönen bir hastada keşfedildi. Araştırmacılar, varyantın özelliklerini değerlendirmek için henüz çok erken olduğunu dile getirdi.
12 HASTADA TESPİT EDİLDİ
Geçtiğimiz hafta bir grup bilim insanı medRxiv'de çevrimiçi olarak yeni varyant B.1.640.2 hakkında bir ön yazı yayınladı. Buna göre yeni varyantın güneydoğu Fransa'da aynı coğrafi bölgede yaşayan 12 hastada tespit edildiği belirtildi.
Keşfedilen yeni virüs türünün kasım ayında Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından izlenmekte olan bir varyant (VUM) olarak sınıflandırılan B.1.640'nın soyundan olduğu kaydedildi.
46 defa mutasyona uğramış B.1.640.2, ilk defa Kamerun gezisinden Fransa'ya dönen ve tanıdan bir gün önce hafif solunum semptomları gösteren aşılı bir yetişkinde görüldü.
"SPEKÜLASYON YAPMAK İÇİN HENÜZ ÇOK ERKEN"
Bir araştırmacı, genom analiziyle bu özel türün 46 defa mutasyona uğradığını belirtti ve şunları söyledi: "12 vakada görülen varyantın virolojik, epidemiyolojik veya klinik özellikleri hakkında spekülasyon yapmak için henüz çok erken” dedi.
Dünyanın dört bir yanından bilim insanları, daha bulaşıcı ve aşıya dirençli varyantlar ortaya çıkabileceğinden koronavirüsün yeni mutasyonları konusunda yüksek alarma geçti.
"PANDEMİ UZADIKÇA YENİ VARYANTLAR DİRENÇLİ HALE GELEBİLİR"
Kasım ayında DSÖ tarafından bir endişe türü olarak sınıflandırılan Omicron varyantının ortaya çıkması, birçok ülkenin sınırlarını kapatmasına ve pandemiyla alakalı diğer kısıtlamaları gündemine almasına yol açmıştı.
DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada "Bu pandemi uzadıkça, yeni varyantların önlemlerimizden kaçması ve mevcut aşılara veya geçmiş enfeksiyonlara karşı tamamen dirençli hale gelmesi, aşı uyarlamalarını gerekli hale getirebilir" demişti.
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