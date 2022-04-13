'Çağrı'nın galası yapıldı

Moustapha Al-Akkad'ın yönetmeni ve yapımcısı olduğu, İslâmiyet'in doğuşunu anlatan 1977 yapımı 'Çağrı', 4K görüntü ve 2D dijital ses kalitesiyle yenilendi. Moustapha Al-Akkad'ın oğlu Malek Akkad'ın da katıldığı gala Beyoğlu’ndaki Atlas Sineması'nda yapıldı.

Galaya Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da katıldı. 'Çağrı', Pinema Filmcilik'in sahibi Pamir Demirtaş'ın girişimiyle 45 yıl aradan sonra 15 Nisan'da yeniden gösterime girecek.