4.5 milyon liralık altınını aldılar! Yine aynı dolandırıcılık!

Son dakika haberleri... 4.5 milyon liralık altınını aldılar! Yine aynı dolandırıcılık!

İstanbul'da, cep telefonuyla ulaştıkları kurbanlarına kendilerini polis veya savcı olarak tanıtarak yapılan vurgunlara bir yenisi daha eklendi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre olay 5 gün önce Bakırköy’de meydana geldi.

TELEFONLA OYALAYARAK ALTINLARI ALDILAR Dolandırıcıların eve gelişi böyle kameraya yansıdı. Dolandırıcılar H.K.’yi telefonla arayarak kendilerini polis olarak tanıttı. H.K.’ya “İsminiz bir suç dosyasına girmiş. Bu suç örgütüne operasyon yapacağız. Ancak operasyonun yapılacağı güne kadar elinizde altın ve paranız varsa bize verin saklayalım operasyon sonrası size vereceğiz. Ama kimseye söylemeyin” dedi.

"4.5 MİLYON TL'LİK ALTINIM VAR" DEDİ Dolandırıcıların bu yalanına inanan H.K., evinde 4 milyon 500 bin TL değerinde altın olduğun söyledi. Bunun üzerine 2 dolandırıcı hemen eve giderek altınları aldı.

DOLANDIRILDIĞINI ANLADI POLİSE GİTTİ Altınları dolandırıcılara kaptıran H.K., bir süre sonra dolandırıldığını anlayınca durumu hemen polise bildirdi. H.K.’nın şikayeti üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİNE TAKILDI Polis şüphelilerin güvenlik kamera görüntülerine ulaştı. Görüntülerde 2 şüpheli H.K.’nın evinin bulunduğu apartmana geliyor. Biri telefonla H.K. ile konuşuyor. Daha sonra apartmana giriyor. Yüklü miktardaki altınları alıp apartmandan çıkıp koşarken görülüyor. ŞÜPHELİLER YAKALANDI Yapılan çalışma ile altınları alan 2 kişinin Ramazan B. ve Ferhat G. olduğu saptandı. Düzenlenen operasyonla Ramazan B. (33), Ferhat G. (37), İsmail D. (37) ve Tunahan Ş. (23) yakalandı. Yakalanan dolandırıcıların üzerinde H.K.’ya ait 1.5 milyon TL'lik ziynet eşyası ele geçirildi. 3 KİŞİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ Ele geçirilen ziynet eşyası H.K.’ye teslim edildi. Adliyeye gönderilen şüphelilerden 3 kişi tutuklandı. Zanlıları eve götüren korsan taksici Tunahan Ş. ise adli kontrol kararı ile serbest kaldı.