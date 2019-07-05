Şirketten yapılan açıklamada, önceki gün meydana gelen yangında 45 bin fıçı burbon viskinin zarar gördüğü bildirildi. İtfaiye araçlarının lambalarının da eridiği yangına, 4 eyaletten itfaiyeciler müdahalede bulundu. İlk belirlemelere göre yangın yıldırım düşmesi sonucu çıktı. Yangında yaralanan olmadı.

Jim Beam sözcüsü Dan Cohen, yanan viskinin henüz çok "yıllanmamış" olduğunu, bu nedenle mevcut arzın etkilenmeyeceğini belirtti.

Yangının firmaya zararının 300 milyon doları bulabileceği tahmin ediliyor.

Jim Beam'in Kentucky eyaletinde toplamda 3.3 milyon varil viski bulunan 126 deposu var.