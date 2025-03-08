440 bin Euro'luk Ferrari hurdaya döndü

Almanya otoyolunda yüksek hızla seyreden bir Ferrari, sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu yaşanan kazada kullanılamaz hale geldi.

Fakat, İtalyan spor otomobil üreticisi Ferrari'nin karıştığı kazadan çok kazanın nasıl geliştiği Almanya'da daha fazla gündem oldu.

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Bild'in haberine göre, ismi açıklanmayan ama Almanya'da ülke çapında üne sahip bir DJ, yaklaşık bin beygir gücü üreten ve 0'dan 200 km hıza yedi saniyeden kısa sürede çıkabilen ikinci el bir Ferrari SF90 Stradale'yi satın almak istiyordu.

İşte bu DJ, ilgilendiği aracın sınırlarını test etmek için, aracın sahibi ile birlikte hız sınırı olmamasıyla ünlü olan otobana çıktı.

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LASTİKLERİ YETERİNCE ISINMAMIŞTI

Görgü tanıklarına göre, kontrolsüzce hızlanan hibrit motorlu Ferrari SF90 Stradale, 33 numaralı otoyola çıkan bir bağlantı yolunda şeritten çıktı ve otoyolun orta bariyerlerine büyük bir hızla çarptı.

Aracın lastikleri eğer düzgün bir şekilde ısıtılsaydı, aracın kaymayacağı ve kazanın yaşanmayabileceği belirtiliyor.

Kazada araçtaki hiçbir kişi zarar görmezken, Ferrari ise hurdaya çıkarıldı.

Söz konusu DJ'nin satın almak istediği Ferrari modeli Almanya'da 440 bin Euro'dan alıcı buluyor.

Almanya'da 14 bin adet Ferrari marka otomobil bulunduğu tahmin ediliyor. Bunların ise sadece 442'si SF90 Stradale modelinden oluşuyor.