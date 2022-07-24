44-54 yaş arası birinci ölüm nedeni

Covid-19 salgınının hala küresel bir acil sağlık durumu olmaya devam ettiğini açıklayan Dünya Sağlık Örgütü vakaların son beş haftadır yeniden yükselişe geçtiğini bildirdi. Bu yükselişte toplumdaki genel rahatlamanın etkisi olduğunu söyleyen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin "Herkes pandemi bitmiş gibi davrandığı için vaka sayısı tüm dünyada tıpkı yılbaşındaki gibi pik yaptı" dedi.
SON VARYANT ÇOK BULAŞICI
Son dönemde yeni bir varyantın söz konusu olduğunu belirten Dr. Şirin Seçkin " Şu anda BA.4 ve BA.5 varyantları yaygın. Çok kolay bulaşıyor ve kuluçka süresi iki haftayı bile bulabildiği için takibi çok zor ve dolayısıyla bir hafta karantina yeterli olmuyor" şeklinde konuştu. Toplumda koronavirüs ile ilgili 'artık hafif seyrediyor, sıradan grip haline geldi' algısının oluştuğunu ve bunun çok yanlış olduğunu vurgulayan Dr. Seçkin "Bu enfeksiyondan can kaybı bugün hala ciddi sayılarda. Kaldı ki hafif geçirilse bile ileride; nefes darlığı, bilinç bulanıklığı, denge kaybı, baş ve kas ağrıları gibi Long (Uzamış) Covid semptomları zorlayıcı oluyor" dedi.
44-54 YAŞ ARASI BİRİNCİ ÖLÜM NEDENİ
BA.5 varyantının çok sık tekrar edebilen bir varyant olduğuna dikkat çeken Dr. Şirin Seçkin "DSÖ'nün verilerine göre şu anda 44-54 yaş arası bir numaralı ölüm nedeni koronavirüs. Ve istatistiklere göre koronavirüs en yaşlı kesimde ise bir numaralı ölüm nedeni değil çünkü bu kesim tedbirlere dikkat ediyor" şeklinde konuştu. Dr. Seçkin toplum bağışıklığının sağlanması açısından çocukların da aşılanması gerektiğini söyledi.
TEST, MASKE, AŞI
Korona geçiren bir ailenin en az iki hafta tedbirli olması gerektiğini söyleyen Dr. Şirin Seçkin "Sonbaharda daha tehlikeli bir varyantla karşılaşmak istemiyorsak bu dönemi; daha çok test yaptırarak, kalabalık ortamlarda maske takarak ve aşı uygulamalarına titizlikle devam ederek atlatabiliriz" ifadelerini kullandı. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin "Toplumun bir an önce bağışıklık kazanması ve bu enfeksiyonun bitmesi için herkesin aşısını yaptırması gerekiyor" uyarısında da bulundu.
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