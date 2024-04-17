43. İstanbul Film Festivali başladı

43. İstanbul Film Festivali dünya sinemasının en yeni örnekleri, kült yapıtlar, usta yönetmenler ve genç yeteneklerin son filmlerinin de aralarında olduğu 132 uzun metrajlı ve 12 kısa filmden oluşan zengin bir program sunuyor.

Festival, 12 gün boyunca, film gösterimlerinin yanı sıra konuk yönetmen ve oyuncuların katılımıyla yapılacak söyleşiler, özel gösterimler ve etkinliklerle sinema dolu günler yaşatacak.

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(Başlangıçlar filmi)

43. İstanbul Film Festivali, 16 Nisan Salı akşamı Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda yapılan açılış töreniyle başladı.

Kerem Ayan ve Tuğrul Tülek

Sunuculuğunu Tuğrul Tülek'in üstlendiği 43. İstanbul Film Festivali açılış töreninde 2024 Sinema Onur Ödülleri'nin yanı sıra festivalin gerçekleştirilmesine katkıda bulunan kurum ve kuruluşlara teşekkür plaketleri takdim edildi.

SİNEMA ONUR ÖDÜLÜ MERAL ORHONSAY'A SUNULDU

Gecede ilk Sinema Onur Ödülü, toplumsal meselelere değinen, kadın hikâyelerinin işlendiği filmlerdeki rolleriyle tanınan usta oyuncu Meral Orhonsay'a sunuldu.

Yılmaz Güney'in Cannes'da Altın Palmiye kazanan "Yol", Yavuz Özkan'ın "Maden" filmleri de dahil olmak üzere 60'ı aşkın sinema filminde rol alan ve kariyeri boyunca birçok ödüle layık görülen, Yeşilçam'ın efsane oyuncularından Orhonsay'a ödülünü festival direktörü Kerem Ayan takdim etti.

Bu yılın ikinci Sinema Onur Ödülü, yıllardır sinema sektörüne farklı alanlarda katkıda bulunmuş çok yönlü bir kültür insanı olan Engin Ayça'ya sunuldu.

Çetin Tunca ve Engin Ayça

Çeşitli belgesel film ve kültür programlarının yönetmenliğini üstlenen, Bez Bebek, Soğuktu ve Yağmur Çiseliyordu gibi başarılı kurmaca filmlerin yanı sıra birçok belgesele imza atan, ayrıca uzun yıllar verdiği üniversite dersleriyle sinemacıların yetişmesine de katkıda bulunan Ayça'ya ödülünü usta görüntü yönetmeni Çetin Tunca takdim etti.

Festival bu yıl iki saygın isme daha Sinema Onur Ödülü sunacak: Japon sinemasının en tanınmış oyuncularından Koji Yakusho ve MUBI işbirliğiyle festivale katılan usta yönetmen Wim Wenders. Festival programında Wenders'in üç filmi gösterilecek; Dört Filmde Koji Yakusho bölümündeyse usta oyuncunun başrolünde olduğu filmler yer alıyor.

FESTİVAL HIT MAN FİLMİYLE BAŞLADI

Festivalin açılış filmi, Venedik Film Festivali'nde dünya prömiyerini yapan ve Genç ve Heyecanlı / Dazed and Confused ve ... Önce üçlemesiyle tanıyıp sevdiğimiz Richard Linklater'ın gizemli bir kiralık katili konu aldığı aksiyon komedi türündeki yeni filmi Hit Man oldu.