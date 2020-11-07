"Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu" unvanını taşıyan Dünya Atletizm Birliği (World Athletics) tarafından "altın kategori"de gösterilen maraton yarın 42. kez gerçekleştirilecek.

Geçen yıllarda yapılan 15 kilometrelik çipli koşu ile 8 kilometrelik halk koşusu bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri nedeniyle düzenlenmeyecek. Maratonda (42 kilometre 195 metre) ise salgına dair tüm etkinlik tedbirleri alınarak, yüksek hijyen standartları ve 4 bin kişilik kısıtlı kontenjanla parkura çıkılacak. Ayrıca paten ve tekerlekli sandalye yarışları da yapılacak.

Salgın tedbirleri kapsamında yalnızca maraton kategorisinde ve kısıtlı kontenjanla gerçekleştirilecek olan organizasyonda yer alamayacak sporseverler için "Tek başına bizimle koş" sloganıyla sanal koşu düzenlenecek.

Organizasyonda ilk olarak saat 08.45'te paten yarışının startı verilecek. Bundan 5 dakika sonra da tekerlekli sandalye kategorisindeki sporcular yarışa başlayacak. Maratonun startı ise saat 09.00'dan itibaren verilecek.

KADEMELİ START VERİLECEK

Maratonun startı, koronavirüs salgını önlemleri kapsamında kademeli olarak gerçekleştirilecek.

Temizlik ve hijyene dikkat edilecek start sırasında sporcuların en az 1,5 metrelik sosyal mesafeye uyması sağlanacak. Isınma, hazırlık ve parkura giriş aşamaları da dahil olmak üzere sporculardan yarış start alana kadar maskelerini takmaya devam etmesi istenecek.

Göğüs numaralarındaki renklere göre gruplara ayrılacak sporcular, start alanında her sıra 4 kişiden oluşacak şekilde 125 sıra oluşturacak. Her 5 saniyede bir 4 koşucudan oluşan sıraya start verilecek. Böylece alanda, start anında ve parkurda yığılmaların önüne geçilecek.

Oluşturulan çıkış gruplarından kırmızı saat 09.00, siyah saat 09.10, sarı saat 09.20, lacivert saat 09.30, yeşil saat 09.40, eflatun ise saat 09.50'de yarışa başlayacak.

Start verildikten sonra maske çıkartma alanları ve maske çöp kutuları parkurun 50. metresinde ve 200. metresinden itibaren 5'er metre aralıklarla sağda ve solda 5'er adet olacak şekilde konumlandırılacak.

KÖPRÜ İLK KEZ 2 KERE GEÇİLECEK

42. İstanbul Maratonu'nda koronavirüs önlemleri kapsamında parkur değişikliğine gidilirken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü organizasyon tarihinde ilk kez 2 kere geçilecek.

Koronavirüs salgını nedeniyle sporcuların sosyal mesafeyi koruyabilmesi ve aralıklarla start alanına alınabilmesi için ihtiyaç duyulan alanı sağladığı için start bu yıl Yenikapı'dan verilecek. Sporcular, maratonun tarihinde ilk kez Avrupa'dan Asya'ya koşacak. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçerek Altunizade'den dönecek atletler, ikinci kez köprüyü geride bırakarak yarışı Yenikapı'da tamamlayacak.

SANAL KOŞUYLA BİR İLK

N Kolay 42. İstanbul Maratonu'nda, sanal koşu heyecanı yaşanacak. Kovid-19 tedbirleri nedeniyle kontenjan sınırlaması bulunan etkinlikte sanal koşu uygulaması da olacak. Sanal koşu, 7-8 Kasım tarihlerinde "Tek başına bizimle koş!" sloganıyla 5, 10 ve 15 kilometre kategorilerinde gerçekleşecek.

MARATONDA TÜRKİYE ŞAMPİYONU BELLİ OLACAK

İstanbul Maratonu'nda birinci olan sporcular Türkiye şampiyonu sayılacak. Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamada, bu yılki yarışın aynı zamanda Türk sporcular için maratonda Türkiye şampiyonluğu anlamına geldiği bildirildi.

ELİT ALETLER

N Kolay 42. İstanbul Maratonu'nda bu yıl 3'ü Türk, 10'u yabancı olmak üzere 13 erkek, 2'si Türk 9'u yabancı olmak üzere 11 kadın elit atlet koşacak. İstanbul Maratonu'nda mücadele edecek elit atletler şöyle:

Erkekler: Yavuz Ağralı, Üzeyir Söylemez, Halil Yaşin (Türkiye),Felix Kimutai, Cosmas Birech, Jairus Kipchoge Birech, Edwin Cheruiyot Soi, Benard Cheruiyot Sang (Kenya),Zewudu Hailu Bekele, Abdisa Teshome Duber, Getaye Fisseha Gelaw, Tsegaye Getachew, Fetene Alemu Regasa (Etiyopya)

Kadınlar: Tubay Erdal, Meryem Kılınç Gündoğdu (Türkiye),Vivian Kiplagat, Angela Tanui, Diana Chemtai Kipyogei (Kenya),Tigist Memuye, Hiwot Gebrekidan, Ftaw Zeray Bezabh, Meseret Gezahegn Merine, Yeshi Kalayu Chekole (Etiyopya),Nazret Weldu (Eritre).

ERKEKLERDE ZEWUDU, KADINLARDA CHEMTAI ÖNE ÇIKIYOR

Maratonda elit atletler içinde erkeklerde Etiyopyalı Zewudu Hailu Bekele, kadınlarda ise Kenyalı Diana Chemtai, performanslarıyla dikkati çekiyor.

Elit atletler arasında erkeklerde kariyer derecesi en iyi olan isim, bu yıl Dubai Maratonu'nda 2.06.31 koşan Etiyopyalı Bekele. İstanbul Maratonu'nda 2018 yılında parkur rekorunu 2.10'un altına indiren Kenyalı Felix Kimutai, bir kez daha yarışta mücadele edecek. İki yıl önceki birinciliğinin yanı sıra, geçen yıl da ikinci olan Kimutai, yine birinciliğin güçlü adayları arasında bulunuyor.

Geçen yıl Valencia Maratonu'nda 2.06.50 koşan Etiyopyalı Tsegaye Getachew, geçen yılın İstanbul dördüncüsü ve 2018 Roma Maratonu şampiyonu Cosmas Birech de iddialı isimler arasında. İstanbul'da ilk kez maraton koşacak olan 2008 Pekin Olimpiyatları 5000 metre bronz madalya sahibi Kenyalı Edwin Cheruiyot Soi ile 3000 metre su engellide eski dünya dördüncüsü Jairus Birech'in performansları da merakla bekleniyor.

Kadınlar yarışında elit gruptaki atletler içinde 2.22.07'lik kariyer derecesine sahip Diana Chemtai ile 2.23.50 ile en iyi derecesini yaparak 2019 Guangzhou Maratonu şampiyonu Hiwot Gebrekidan öne çıkıyor.

Türk atletler arasında elit grupta Yavuz Ağralı, Üzeyir Söylemez ve ilk kez maraton branşına çıkan Halil Yaşin koşacak. Yavuz Ağralı, bu yıl Sevilla'da 2.10.41 koşarak olimpiyat vizesi alırken, Balkan ikincisi maratoncu Üzeyir Söylemez 2.14.58'lik en iyi derecesini İstanbul'da yaptı.

Türk kadınlarda ise Tubay Erdal geçen yıl 2.40.04’lük derecesiyle Türkiye ikincisi olurken, en iyi derecesine 2018'de 2.39.45 ile imza attı. Meryem Kılınç Gündoğdu ise geçen yıl Münster Maratonu'ndan 2.44.00 koştu.

ÖDÜLLER

İstanbul Maratonu'nda erkekler ve kadınlar kategorilerinde ilk 5'e giren sporculara ödül dağıtılacak. Birincilerin 50'şer bin lira para alacağı maratonda ikincilere 35'er bin, üçüncülere 20'şer bin, dördüncülere 15'er bin, beşincilere ise 12'şer bin lira para ödülü verilecek.

Tekerlekli sandalye yarışında dereceye giren erkek ve kadın sporcularda ise birinciler 15'er bin, ikinciler 10'ar bin üçücüler ise 7 bin 500'er lira alacak.

Türkler master atletler tasnifinde ise 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59 ve 60-65 yaş kategorilerinde para ödülü verilecek. Yaş kategorilerinde erkekler ve kadınlarda birinciler bin 300'er, ikinciler biner ve üçüncüler ise 650'şer lira ödülle buluşacak.

TÜRK SPORCULARA N KOLAY'DAN ÖZEL ÖDÜL

Organizasyonun sponsoru N Kolay da Türk sporculara özel ödül verecek. Maraton Türk tasnifinde ilk 3 kadın ve ilk 3 erkek sporcuya derecesine göre 30'ar bin, 15'er bin ve 5'er bin lira para dağıtılacak.

PARKUR

Yenikapı'da başlayacak yarış, Kumkapı, Çatladıkapı, Sirkeci, Galata Köprüsü, Karaköy, Salı Pazarı, Dolmabahçe ve Beşiktaş'a kadar düz ve denize sıfır noktasına yakın seyredecek. Barbaros Bulvarı üzerinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne ulaşarak Asya'ya geçecek atletler, köprüyü geçer geçmez Altunizade kavşağına ilerleyecek.

Altunizade köprüsünden "U dönüşü" yaptıktan sonra 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden ikinci kez geçecek atletler, Beşiktaş sapağı, Barbaros Bulvarı Beşiktaş İskelesi'ne kadar gelen parkuru Dolmabahçe, Fındıklı, Salı Pazarı, Karaköy, Galata Köprüsü güzergahını Unkapanı istikametine dönüş, Cibali, Fener, Balat’a kadar takip edecek ve buradan dönecek. Parkurun Altunizade'den sonraki ikinci uç noktası olan Balat'tan ters istikamette koşulacak yarış, sahil yolunu takip ederek Fener, Unkapanı, Sirkeci, Kumkapı'yı geçerek başladığı yer olan Yenikapı'da son bulacak.

TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR

Organizasyon boyunca bazı yollar trafiğe kapalı olacak.

Gülhane Parkı sahil alt girişleri, Cankurtaran, Çatladıkapı, Kumkapı, Namık Kemal Caddesi ve Sahil Kennedy Bağlantısı, Galata Köprüsü, Karaköy-Fındıklı-Beşiktaş sahil yolu, Barbaros Bulvarı E-5 sapağı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Altunizade Köprüsü yapılacak "U dönüşü" neticesinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Beşiktaş sapağı, Barbaros Bulvarı, sahil güzergahı Beşiktaş-Dolmabahçe-Fındıklı-Karaköy-Galata Köprüsü, Eminönü-Eyüp istikametinde Unkapanı-Fener-Balat yolu, parkur üzeri ve parkura çıkan tüm yollar çift yönlü trafiğe kapatılacak.

Parkur üzerindeki tüm yollar saat 05.00, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ise 07.00 itibarıyla trafik kesilecek. Metrobüs seferleri ise saat 08.00'e kadar devam edecek. Avrasya Tüneli ise tüm gün hizmet vermeye devam edecek.

Maraton için zaman sınırı 6 saat olarak belirlendi. Parkur üzerindeki noktalar kademeli olarak trafiğe açılacak ve parkuru henüz tamamlamamış olan koşucular kaldırımdan koşmaya devam edebilecek. Parkuru 6 saatte bitiremeyen sporcular tasnife alınmayacak.

GÜVENLİ ALAN UYGULAMASI

Güvenli alan uygulaması, salgın önlemleri kapsamında ilk kez hayata geçirilecek. Sporcular, etkinlik alanına asılacak karekodları kullanarak giriş yapabilecek. Tüm salgın önlemlerinin yanı sıra bu uygulamalar ile şeffaflık sağlanacak, hem sporcuların hem de görevlilerin koronavirüs ile olan ilişkisi herkes tarafından bilinebilecek.

Akıllı telefonunda "Hayat Eve Sığar" uygulaması bulunan herkes güvenli alan uygulamasını kullanabilecek.

İ. RENAY ONUR: İLK KEZ AVRUPA'DAN ASYA'YA KOŞULACAK

Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur, parkurda yapılan değişikliklere dikkati çekerek ilk kez Avrupa'dan Asya'ya koşulacağını belirtti.

Açıklamalarda bulunan Onur, İstanbul gibi büyük şehirlerin sporla daha güzel olduğunu kaydetti.

İlk maratonu 42 yıl önce düzenleyen 11 kişiden 3'ünün hayatta olduğunu aktaran Onur, "Pandemi sürecinde durmadık, İstanbulluları evde fitness yaparak sağlıklı ve aktif tutmaya çalıştık. Eve kapandığımız sürecin tamamlanmasıyla birlikte organizasyonlarımıza başladık. Bu sene yarışı özellikle yapmayı istememizin sebebi, 42 sene önce bu yarışı başlatan 11 kişi vardı. Bu 11 kişinin içinde Selahattin Yıldız'ı bu sene kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Bu 11 kişiden 3'ü aramızda. Bu isimler olmasaydı 42 yıldır süren bu maraton olmayacaktı." diye konuştu.

Renay Onur, İstanbul Maratonu'nun bu sene N Kolay sponsorluğunda düzenleneceğini dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün itibariyle 2 bin 300 Türk sporcu maraton için kayıt oldu. Bu da Türk sporcular açısından bir rekor olacak. Şu ana kadar 900 yabancı sporcu katılım sağladı. Sayının artmasını bekliyoruz. Bu sene pandemiye özel parkur çıkarmak zorunda kaldık. Sosyal mesafe kurgulamamız gerekiyor. Bunu da köprü üzerinde uygulamamız mümkün görünmedi. Bu yüzden yarı maratonda da test ettiğimiz, Yenikapı'dan başlatacağız. 50 bin metrekarelik bir alan. O nedenle yalnızca bu sene olmak üzere parkur Yenikapı'da başlayacak. Sporcular, Yenikapı'dan Galata Köprüsü'ne, buradan Karaköy'e ve Barbaros Bulvarı'nı tırmanıp köprüye gidecek. Sonrasında Altunizade'den dönerek Galata Köprüsü'nden Balat'a dönecek, daha sonra Yenikapı'da son bulacak. Maraton, ilk defa Avrupa'dan Asya’ya koşulacak ve köprü 2 kez geçilecek. İlk kez bu kadar boş bir alanda koşacaklar. Katılamayacak olan kişiler için de sanal koşu olacak. Muhtemelen dünyada en fazla katılım sağlanan sanal koşuyu gerçekleştireceğiz. 81 il ile beraber koşturmayı planlıyoruz. Parkur içinde 500 gönüllü yarışa destek olacak."

YABANCI ATLET DAMGASI

Bu yıl 42. kez koşulacak İstanbul Maratonu'nda yabancı atletlerin zirvede yer alması dikkati çekiyor. N Kolay sponsorluğunda İstanbul'da yarın yapılacak maraton öncesi, erkeklerde şimdiye kadar düzenlenen 41 yarıştan 11'ini Türk, 30'unu ise yabancı atletler kazandı.

İlk kez 1979 yılında koşulan ve Hasan Saylan'ın kazandığı maratonda, erkeklerde birincilikler ilk 4 yıl Türk atletler arasında paylaşıldı. Erkeklerde son yıllarda yabancı atletlerin üstünlüğü göze çarpıyor. Düzenlenen son 27 maratonda da ilk sırayı yabancı sporcular aldı.

Türk atletlerin dışında erkeklerde maratonda şimdiye kadar 14 kez Kenyalı, 7 kere Etiyopyalı, ikişer kez İngiliz ve Fransız, birer kere de Danimarkalı, Zimbabveli, Litvanyalı, Faslı ve Azerbaycanlı atletler birinci geldi.

KADINLARDA TEK TÜRK ŞAMPİYON

Organizasyonda kadınlarda maraton koşusu 1991 yılından beri düzenleniyor. Geride kalan 29 yarışın 28'inde yabancı, sadece birinde Türk atlet birinci oldu. Türkiye adına kadınlarda tek birinciliği 1994 yılında Serap Aktaş elde ederken, Türk atletler son 25 yarıştır ilk sırayı alamıyor.

Kadınlarda yabancı atletler arasında 8 kez Etiyopyalı, 6 kere Rus, dörder kez Rumen, Ukraynalı ve Kenyalı, birer kere de İngiliz ve Belaruslu atlet ilk sırayı aldı.

Geçen yılki maratonda birincilikleri erkeklerde Kenyalı atlet Daniel Kipkore Kibet, kadınlarda ise Etiyopyalı atlet Hirut Tibebu kazandı.

EN İYİ VE EN KÖTÜ DERECELER

Eski adıyla Kıtalararası Avrasya Maratonu, son 8 yıldaki ismiyle İstanbul Maratonu'nda şimdiye kadar erkeklerde en iyi dereceyi, Kenyalı atlet Daniel Kipkore Kibet gerçekleştirdi.

Kibet, geçen yılki 2.09.44'lük derecesiyle vatandaşı Felix Kimutai'nin 2018'de elde ettiği 2.09.57'lik dereceyi geride bırakarak parkur rekorunu eline geçirdi.

Kadınlarda ise en iyi dereceyi 2018'in kazananı olan Kenyalı sporcu Ruth Chepngetich yaptı. Chepngetich, 2.18.35'lik derecesiyle yarış rekoru kırdı.

Bu arada, erkeklerde ilk sırayı alanlar arasında en kötü zamanda, 1982 yılında parkuru 2.41.13 ile tamamlayan İsmail Karagöz, kadınlarda ise 1991 yılında 2.49.24 ile bitiren İngiliz Jacki Davis'in imzası bulunuyor.

MARATON BİRİNCİLERİ

İstanbul Maratonu'nda yıllara göre ilk sırayı alan sporcular ve dereceleri şöyle:

Yıl Erkekler Derece Kadınlar Derece 1979 Hasan Saylan 2.35.39 1980 Necmettin Sağlam 2.36.00 1981 Süleyman Sılacı 2.31.40 1982 İsmail Karagöz 2.41.13 1983 I. Tompson (İngiltere) 2.23.35 1984 Mehmet Yurdadön 2.22.30 1985 Mehmet Terzi 2.12.50 1986 Hanefi Atmaca 2.23.20 1987 J. Worsner (Danimarka) 2.16.08 1988 Ahmet Altun 2.15.06 1989 Aydın Çeken 2.27.41 1990 Gazi Aşıkoğlu 2.23.09 1991 T. Mitchell (İngiltere) 2.23.28 J. Davis (İngiltere) 2.49.24 1992 Cihangir Demirel 2.23.28 B. Aurica (Romanya) 2.26.29 1993 J. Ngunzu (Kenya) 2.20.43 E. Spetova (Rusya) 2.48.10 1994 B. Goromonzi (Zimbabve) 2.24.58 Serap Aktaş 2.46.42 1995 S. Langart (Kenya) 2.17.26 F. Sultanova (Rusya) 2.34.44 1996 S. Langart (Kenya) 2.18.51 P. Elena (Ukrayna) 2.37.38 1997 T. Moges (Etiyopya) 2.13.37 A. Barbu (Romanya) 2.34.39 1998 T. Moges (Etiyopya) 2.15.28 N. Galushka (Belarus) 2.38.10 1999 T. Moges (Etiyopya) 2.13.55 A. Barbu (Romanya) 2.35.57 2000 R. Josephat (Kenya) 2.17.03 R. A. Chirita (Romanya) 2.37.39 2001 T. Bedasou (Etiyopya) 2.18.21 L. Puskina (Ukrayna) 2.38.21 2002 D. Kiptanui (Kenya) 2.18.42 R. Dubovik (Ukrayna) 2.37.20 2003 B. Welashe (Etiyopya) 2.18.29 R. Dubovik (Ukrayna) 2.36.49 2004 D. Kiptanui (Kenya) 2.18.19 S. Demidenko (Rusya) 2.36.44 2005 J. Mbithi (Kenya) 2.15.13 M. Biktagirova (Rusya) 2.34.25 2006 M. Pukstas (Litvanya) 2.12.49 M. Biktagirova (Rusya) 2.28.18 2007 D. Cheruiyot (Kenya) 2.10.56 A. B. Tesema (Etiyopya) 2.29.05 2008 K. A. Roba (Etiyopya) 2.11.16 N. Yulamanova (Rusya) 2.30.17 2009 K. A. Roba (Etiyopya) 2.12.14 B. Urgesa (Etiyopya) 2.32.45 2010 V. Kiplagat(Kenya) 2.10.42 A. Kasım (Etiyopya) 2.27.25 2011 V. Kiplagat(Kenya) 2.10.58 A. Abera (Etiyopya) 2.27.56 2012 S. Chebogut (Kenya) 2.11.05 K. J. Yal (Etiyopya) 2.28.06 2013 A. Kiprotich (Fransa) 2.12.28 R. B. Chesir (Kenya) 2.29.05 2014 H. Chani (Fas) 2.11.53 A. Gobena (Etiyopya) 2.28.46 2015 E. K. Chelimo (Kenya) 2.11.13 A. Gobena (Etiyopya) 2.31.54 2016 E. Kiplagat (Azerbaycan) 2.13.28 A. J. Barsosio (Kenya) 2.28.23 2017 A. Kiprotich (Fransa) 2.11.22 R. Chepngetich (Kenya) 2.22.36 2018 F. Kimutai (Kenya) 2.09.57 R. Chepngetich (Kenya) 2.18.35 2019 D. K. Kibet (Kenya) 2.09.44 H. Tibebu (Etiyopya) 2.23.40