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        Haberler Dünya 42 Filistinli hayatını kaybetti | Dış Haberler

        42 Filistinli hayatını kaybetti

        İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonucu 42 Filistinli hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 22:33 Güncelleme: 30.07.2025 - 22:33
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        42 Filistinli hayatını kaybetti
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        İsrail ordusunun sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda çoğunluğu yardım bekleyenlerden olmak üzere 42 Filistinli yaşamını yitirdi.

        Gazze'ye ablukasını sıkılaştırıp yardım girişini kısıtlayarak insani felakete yol açan İsrail'in hedefinde yardım almak isteyen siviller ve yerleşim birimleri vardı.

        Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin kuzeybatısında yer alan Zikim bölgesi çevresinde yardım bekleyen sivillere yönelik gerçekleştirdiği saldırıda 25 Filistinli hayatını kaybetti, 150'den fazla kişi yaralandı.

        Görgü tanıkları, İsrail ordusunun Zikim bölgesinde yardım bekleyen sivillerin toplandığı alanları hedef almaya devam ettiğini, yaralıların ilk yardım müdahaleleri ve hastaneye nakledilmelerinin sürdüğünü belirtti.

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        Gazze'nin güneyindeki Refah kentinin batısında yer alan Şakuş bölgesinde insani yardım bekleyen Filistinlilere ateş açılması sonucu 9 Filistinli hayatını kaybetti. Söz konusu saldırılarda yardım bekleyen 45 Filistinli de yaralandı.

        İsrail'in Gazze kentinin doğusundaki Derec Mahallesinde Zehra Okulu'nun yakınlarında toplanan sivilleri hedef aldığı saldırıda 2 Filistinli yaşamını yitirdi.

        Gazze kentindeki Latin Kilisesi yakınlarında bir eve düzenlenen İsrail saldırısında bir Filistinli hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

        Sağlık kaynaklarına göre, Gazze’nin orta kesimindeki Netzarim Koridoru yakınlarında yardım bekleyen sivillere İsrail askerlerinin ateş açması sonucu 5 Filistinli yaşamını yitirdi, 8 kişi de yaralandı.

        İlk yardım ekipleri, Gazze'nin batısındaki Dabit kavşağı yakınlarında bir apartmana düzenlenen saldırıda 3 Filistinlinin yaralandığını aktardı.

        Gazze Şeridi’nin kuzeyinde, Cibaliya beldesinin doğusunda İsrail ordusunun bubi tuzaklı robotlarla evleri ve tesisleri havaya uçurduğu bildirildi.

        Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kenti yakınlarındaki Mevasi bölgesinde, İsrail askerlerinin ateş açması sonucu bir Filistinli çocuk başından yaralandı.

        Deyr el-Belah kentinin doğusunda yer alan Ebu Selim Camisinin minaresi, İsrail’e ait iki insansız hava aracının hedefi oldu.

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