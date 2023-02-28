"42 bin Suriyeli ülkesine döndü!" İşte ağır hasarlı bina sayısı!

AA'da yer alan habere göre Bakan Kurum, soruları ve talepleri dinledi. İlçedeki hasar tespit çalışmalarında gelinen son noktaya ilişkin harita üzerinde bilgiler aktaran Bakan Kurum, Kırıkhan'da yapılması planlanan yeni yerleşim ve ticaret alanlarına yönelik istişarelerde bulundu.

Depremden etkilenen tüm il ve ilçelerde olduğu gibi esnafın mağdur edilmemesi, ticari hayatın devam etmesi için çalıştıklarını kaydeden Bakan Kurum, geçici barınma merkezleri gibi geçici ticari ünitelerin de kurulacağını belirtti.

İnşa edilecek köy evlerinin görsellerini paylaşan Bakan Kurum, yeni konutların TOKİ koordinasyonunda yapılacağını, zemin üzerinde 3-4 katı geçmeyeceğini yineledi. Bakan Kurum: "Kahramanmaraş merkezli depremlerde, 582 bin bağımsız bölüm ve 202 bin binanın acil yıkılacak, ağır hasarlı veya yıkık olduğu tespitini yaptık" dedi.

AKAR: 42 BİN SURİYELİ GÖNÜLLÜ DÖNÜŞ YAPTI

Öte yandan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaklaşık 42 bin Suriyelinin gönüllü olarak ülkesine döndüğünü söyledi. Bakanlar Kurum ve Akar'a Hatay Valisi Rahmi Doğan ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman ile diğer yetkililer eşlik etti.

BOZDAĞ: UCU KİME UZANIRSA UZANSIN DEVAM EDECEK

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Adıyaman'da K-1 Altınşehir Konteyner Kenti'ndeki incelemelerin ardından gazetecilere açıklamada bulundu.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, ucu kime uzanırsa uzansın deprem soruşturmalarının sonuna kadar devam edeceğini, adaletin yerini bulacağını söyledi. Herhangi bir hak kaybına yol açacak ihmalin söz konusu olmadığını söyleyen Bozdağ, şöyle devam etti:

"Her şey usulünce, yasalarımıza göre, yerli yerince yapılmaktadır. Bunun altını bir kez daha çizmekte fayda görüyorum. Zaman zaman soruşturmaların sadece müteahhitlerle ilgili olduğuna dair de kamuoyunda değerlendirmeler yapılıyor. Şunu ifade etmek isterim, soruşturmalar sadece müteahhitlerle ilgili değil, yapı sahipleri, denetim elemanları, fenni mesullerle ilgili ve bir inşaatın tamamlanma sürecinde kimler hangi konularda görev aldılarsa tamamıyla ilgili soruşturmalar kendi usulü çerçevesinde yürüyor. Ancak bunlarla ilgili binaların yaşlarına baktığımızda çoğunluğun 1999 öncesi tarihlerde yapılan binalar olduğu için bunların fenni mesuller kimdir, denetim yapanları kimdir, başka iş ve işlemleri yapanlar kim, bunların sorumluları kim, elbette bunların tespiti, delillendirilmesi zaman almaktadır.

Zaman içerisinde bu konuda ihmali, kusuru kimin varsa bunların tespit edildiği takdirde kusurları oranda sorumluğu olduğunu, yargı önünde de hesap verdiğini herkes görecektir. Onun için zamanın işleyişi içerisinde bunlar ortaya çıkacaktır. Herhangi bir şekilde herhangi bir kişiye ya da şirkete ya da başka başka birilerine karşı ayrımcılık söz konusu değildir.

Her konuda soruşturmalar ucu kime uzanırsa uzansın sonuna kadar devam edecek, adalet yerini bulacaktır. Bir yanlışlık yapan, kusuru olan, yargı kararıyla tespit edilen herkes milletin huzurunda yargıya hesabını verecektir. Bu noktada, aziz vatandaşlarımızın hiçbir endişesi olmaması gerektiğini bir kez daha ifade etmek isterim."

"KİMSE KISA GÜNÜN ÇIKARI KONUSUNDA HESAP YAPMASIN"

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de, "Olağanüstü dönemden geçtiğimiz, binlerce insanı kaybettiğimiz, böylesine acıların yaşandığı bir ortamda aman ve sakın kimse kısa günün çıkarı konusunda bir hesap yapmasın" dedi.

Bakan Nebati, bakanlar olarak depremin ilk saatlerinden itibaren bölgeye intikal ettiklerini belirterek, çalışmaların başına geçerek 23 gündür bölgede görev aldıklarını söyledi. Nebati, ilgili bakanlar olarak, yürütülen çalışmaların en hızlı şekilde gerçekleştirilmesi için birbirlerine destek verdiklerini ifade etti.

Nebati, son birkaç yüzyılın en büyük afetlerinden birinin yaşandığına dikkati çekerek, böylesi bir ortamda depremden etkilenmiş vatandaşların ihtiyaçlarının hızlı şekilde giderilmesi ve destek sağlanması için güçlü şekilde adımlar attıklarını vurguladı.

Özellikle vatandaşların barınma ihtiyacına dönük yürütülen çalışmaların altını çizen Nebati, şöyle devam etti:

"Konteyner kentler ve temeli atılmaya başlanacak konutlarla 1 yıl gibi kısa süre içinde konut ihtiyacı giderilmiş olacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak gerek parasal gerekse de mali koşullarda hangi tedbirleri alacağımıza ilişkin ilk günden beri çalışmalar yapıyoruz. Elbette bütçenin üzerinde bir yük oluştu. Bu yükün karşılanması ve giderilmesi noktasında çalışmalarımızı yapıyoruz.

Kaynaklarımızın deprem bölgesindeki vatandaşların ihtiyaçlarının giderilmesi yönünde doğru şekilde kullanılması gerekiyor. Bu anlamda ilk andan itibaren vergisel düzenlemeler, ötelemeler, ertelemeler ve aflar yaptık. Kredi borcu olan vatandaşların kredileriyle ilgili sıkıntı yaşanmaması için adımlar attık ve bunları ilan ettik. DASK ile sigortacılık alanında adımlar attık. Bu adımları da her geçen gün sayısını artırarak ilerliyoruz."

Nebati, geride kalan vatandaşların millete ve hükümete emanet olduğunu belirterek, "Biz onların en iyi şekilde hayatlarını idame ettirecekleri noktada adım atmakta mükellefiz, bunları da atıyoruz. Her geçen gün atılan adımların semeresini görmeye başladık" diye konuştu.