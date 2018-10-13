Adana'nın Seyhan ilçesinde 23 Kasım 2017'de Serkan Taciroğlu, kendisinden ayrılmak isteyen eşi Dilek Gülener'i sokakta dövüp 9 yerinden bıçakladı. 'Burası sana mezar olacak' diye bağırdığı öne sürülen Taciroğlu, kan kaybeden eşinin başında bir süre bekledikten sonra kaçtı. Yaralı kadın ise çevredekiler tarafından hastaneye kaldırıldı. Eşini bıçaklayan Serkan Taciroğlu olaydan 9 gün sonra yakalanarak tutuklandı. Bu arada çift boşandı.

41 YIL HAPSİ İSTENDİ, 14 YILA MAHKUM OLDU

DHA'nın haberine göre Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Eşi Kasten Öldürmeye Teşebbüs, Hakaret, Silahla Tehdit' suçlarından toplam 41 yıl hapis cezası istemiyle yargılanan Taciroğlu, geçtiğimiz 18 Mayıs'ta 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

CEZASI 4.5 YILA DÜŞTÜ VE TAHLİYE EDİLDİ

Taciroğlu'nun avukatının karara itirazı üzerine Adana Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'nde duruşma yapıldı. SEGBİS ile duruşmaya katılan Taciroğlu, eşini öldürme kastının olmadığını öne sürdü. Dilek Taciroğlu ise halen olayın psikolojik travmasını yaşadığını belirtti. Mahkeme Savcısı da mütalaasında, sanığın cezasının onanmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etti. 1. Ağır Ceza Dairesi, olayın 'yaralama' suçunu oluşturduğunu belirterek, cezayı 4.5 yıl olarak açıkladı ve sanığın tahliyesine karar verdi.

BIÇAKLANAN KADIN KARARA İSYAN ETTİ

Mahkemenin kararına isyan eden Dilek Gülener, "Bu insan artık dışarda. Aldığı cezayı yatması için ya da daha çok ceza alması için illâ ki ölmem mi lazımdı? Bu insan, madde bağımlısı, uyuşturucu bağımlısı bir insan. Eski korkular, eski hayat devam edecek. Bana bir şey yapacak mı? diye yine korku içinde yaşayacağım. Ben tamamen adaletimize inanmıştım, güvenmiştim her türlü yanımda olacaklar diye inanıyordum. O kadar kadına şiddete kadın cinayetlerine asla tölerans tanınmayacak, cezası neyse uygulanacak diye söyleniyor. Ama tamamen bunun tersi oldu. Ben hâkime 'Hâlâ psikolojik tedavi görüyorum' dedim. Eski hayatıma dönemediğimi söyledim. Her gün yaralarıma bakıp kabuslar gördüğümü o olayı tekrar yaşadığımı söyledim. Ama hâkim hiç beni dinlemedi hatta dava bittikten sonra, 'Serkan seni serbest bırakıyorum, dışarı çıktığın zaman yaramazlık yapma' diye gülümseyerek ifade etti. Bu tamamen bana yapılan bir haksızlık. Ben davanın sonuna kadar arkasında olacağım, her türlü mücadelemi vereceğim. Yargıtay onun cezasını bozduysa ben de Yargıtay'a tekrar kararı göndereceğim, bozulmasını sağlayacağım. Yeniden bir mahkeme açılacak. O mahkemede ben herkese sesleniyorum, benim yanımda olsun. Çünkü mağdur olan benim, şiddete maruz olan benim, her türlü kötülük çeken, gören benim benim" dedi.

BANA YAPILANI YAPSAM, CEZAM AYNI MI OLACAK?

Eski eşinin kendisine zarar vermesinden korktuğunu söyleyen Gülener, şöyle konuştu: "Madem o insan 9 yerimden bıçakladı, bu cezayı yatırmadılar, izin vermediler, serbest bıraktılar. Peki benim karşıma gelip bana zarar vermek istediği zaman, ben de aynı şekil o insana zarar verirsem, beni de böyle serbest bıracaklar mı? inanmıyorum. Ben herkesin arkamda olmasını istiyorum."