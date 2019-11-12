Show TV ekranlarında bu akşam 21.45'te yayınlanacak 41 Gün filminin başrollerini Shailene Woodley, Sam Claflin, Jeffrey Thomas paylaşıyor. 41 Gün filmi izleyici tarafından merak ediliyor. Gerçek bir hayatın sinemaya uyarlaması olan 41 gün filminin konusu nedir? 41 gün filmi oyuncuları kimler? İşte 41 Gün filmi ile ilgili merak edilen soruların cevapları...

41 GÜN FİLMİ KONUSU

Hevesli denizciler okyanusa açılırlar fakat yolculukları sırasında en büyük kasırga felaketlerinden birini yaşarlar. Kasırganın ardından kendine gelen Tami (Shailene Woodley),Richard’ın (Sam Claflin) ağır yaralandığını ve teknelerinin harabeye döndüğünü görür. Tami, kurtarılmak için hiçbir umudu olmadan, kendisini ve hayatı boyunca aşık olduğu tek adamı kurtarmak için gereken gücü ve kararlılığı kendinde bulmak zorundadır.

41 GÜN FİLMİ OYUNCULARI

Shailene Woodley - Tami Oldham

Sam Claflin - Richard Sharp

Jeffrey Thomas - Peter Crompton

Elizabeth Hawthorne - Christine Crompton

Grace Palmer - Deb

41 Gün filmi 05 Ağustos 2019 Pazartesi akşamı saat 20.00'de televizyonda ilk kez Show TV'de yayımlanacak.