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KAriyer.net 53 bin 149 kayıt üzerinden 40 bin 955 kullanıcıya ait kişisel verinin çalındığına dair Kişisel Verileri Koruma Kuruluna (KVKK) açıklama bulundu.

10 Ağustos'ta gerçekleştiği tespit edilen ihlalin Kariyer.net şirketine hizmet veren bir tedarikçi tarafından 2 gün sonra tespit edildiği belirtildi. İhlalden etkilenen verilerin email adresleri, kullanıcı şifresi, isim soyad, doğum tarihi, telefon numarası, profil fotoğrafı, URL link bilgisi ile yaşanılan il ve ilçe bilgileri olduğu bilgisine yer verildi.

Online iş bulma platformu Kariyer.net sitesinde yaşanan veri ihlaliyle ilgili KVKK'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Veri sorumlusu sıfatını haiz olan Kariyer.net Elektronik Yayıncılık ve İletişim Hiz. AŞ tarafından Kurumumuza gönderilen yazıda özetle;

- İhlalin Kariyer.Net’e tedarikçi olarak hizmet veren bir danışman tarafından 12 Ağustos 2020 tarihinde Kariyer.net’in bir çalışanına, adı geçen sitede üyeliği bulunan 50.000 kişiye ait olduğu iddia edilen bir dosyanın aynı gün internette bir siteye yüklendiği bilgisinin aktarılmasıyla tespit edildiği,

- İhlalin 10.08.2020 tarihinde gerçekleştiği, Kariyer.net tarafından 12.08.2020 tarihinde tespit edildiği,

- İhlalden etkilenen verilerin, “email adresi”, “kullanıcı şifresi”, “isim soyad”, “doğum tarihi”, “telefon numarası”, “profil fotografı” URL link bilgisi, “yaşadığı il”, “yaşadığı ilçe” bilgileri olduğu,

- İhlalden etkilenen kişi sayısının 40.955, kayıt sayısının 53.149 olduğu,

- İlgili kişilerin veri ihlaliyle ilgili olarak adaydestek@kariyer.net adresinden ve 0 216 468 76 00 numarasından bilgi alabilecekleri ifade edilmiştir.

Konuya ilişkin inceleme devam etmekle birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 18.08.2020 tarih ve 2020/634 sayılı Kararı ile söz konusu veri ihlali bildiriminin Kurumun internet sayfasında ilan edilmesine karar verilmiştir."

Konuyla ilgili Kariyer.net platformunun kullanıcılara yönelik ek bir açıklama yapması bekleniyor.