4 yıllık lisans eğitimi almak isteyen üniversite adayları, bölüm araştırmalarına başladı. Adaylar; sayısal, sözel, dil ve eşit ağırlık olmak üzere yüzlerce lisans bölümü arasında tercih yapacak. Sizler için tüm bilgilerin yer aldığı bir liste derledik. İşte, 4 yıllık lisans bölümler, üniversiteler ve taban puanları...