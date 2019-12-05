Emrah Doğru edogru@haberturk.com

İstanbul'daki Bağcılar ilçesi Göztepe mahallesinde bir bakkalda 4 yaşındaki bir kız çocuğuna oyuncak alma bahanesi ile cinsel tacizde bulunan N.D, bakkalın dikkati sonucu yakayı ele verdi.

ŞÜPHELENİNCE GÖRÜNTÜLERİ İZLEDİ

Bakkalı işleten kişi, kız çocuğuna sevme bahanesi ile tacizde bulunan N.D’yi akrabası sandı. Daha sonra ise şüphelenmesi üzerine olayı güvenlik kameralarını izleyince iğrenç olay gözler önüne serildi. Bakkal işletmecisi hemen polisi arayıp bilgi verdi. Bağcılar polisi görüntüleri izleyince harekete geçerek taciz şüphelisini gözaltına aldı.

ADLİYEYE SEVKEDİLİP TUTUKLANDI

Zanlı yaptığı tacizi bir süre inkar etse de kamera görüntüleri karşısında daha fazla dayanamayarak yaptıklarını itiraf etmek zorunda kaldı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı. Aynı mahallede sadece birkaç gün önce bir taciz şüphelisi daha yakalanmış ve semt halkı tarafından linç edilmekten polis kurtarmıştı.