İstanbul'da kaza, dün saat 14.30 sıralarında Üsküdar, Güzeltepe Mahallesi Kerem Sokakta meydana geldi.

"FRENLER TUTMADI, AŞAĞIYA UÇTUM"

Sürücü burnu bile kanamadan kendi imkanlarıyla araçtan çıkarken, otomobilde hasar oluştu. Kazayı yara almadan atlatan sürücü, "Yokuştan aşağıya iniyordum, karşıma bir araç çıktı. Buralarda inşaat çalışması olduğu için yerlerde betonlar var. Frenler tutmadığı için buradan aşağıya uçtum. Yine ölmedik, çok şükür. Bende bir şey yok" diye konuştu.