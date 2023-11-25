4 metre yüksekten bahçeye uçtu! "Yine ölmedik çok şükür!"
İstanbul'da, yolun kaygan olması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, kullandığı otomobille 4 metre yükseklikten bir evin bahçesine düştü. Burnu bile kanamadan kendi imkanlarıyla araçtan çıkan sürücü, "Yine ölmedik, çok şükür" dedi
İstanbul'da kaza, dün saat 14.30 sıralarında Üsküdar, Güzeltepe Mahallesi Kerem Sokakta meydana geldi.
DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ
DHA'da yer alan habere göre otomobiliyle seyir halinde olan M.A.D. yolun kaygan olması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti.
4 METRE YÜKSEKTEN BAHÇEYE UÇTU
Otomobil bir evin duvarındaki demir korkulukları aşarak yaklaşık 4 metre yükseklikten bahçeye düştü. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
"FRENLER TUTMADI, AŞAĞIYA UÇTUM"
Sürücü burnu bile kanamadan kendi imkanlarıyla araçtan çıkarken, otomobilde hasar oluştu. Kazayı yara almadan atlatan sürücü, "Yokuştan aşağıya iniyordum, karşıma bir araç çıktı. Buralarda inşaat çalışması olduğu için yerlerde betonlar var. Frenler tutmadığı için buradan aşağıya uçtum. Yine ölmedik, çok şükür. Bende bir şey yok" diye konuştu.
ARAÇ, ÇEKİCİYLE KURTARILDI
Polisin çalışmasının ardından otomobil çekiciyle düştüğü yerden kurtarıldı.