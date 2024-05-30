4 Kasım hangi burç? 4 Kasım burcu yükseleni, yorumu ve özellikleri nedir?

Burçları bir kılavuz ya da yol gösterici olarak kabul ettiğimizde yaşamımızdaki etkilerinin neler olduğunu daha kolay anlayabiliriz. 4 Kasım günü doğanlar liderlik, azim ve gizem ile donatılmışladır. Su gurubunun tüm sezgiselliği bu burçta vardır. Biz de bu yazımızda 4 Kasım hangi burç, bu burcun yükseleni, yorumu ve özellikleri, kadın ve erkek bireylerdeki etkilerini kapsamlı bir şekilde inceleyeceğiz.

4 Kasım Hangi Burç?

4 Kasım burcu ne sorusunun yanıtı akrep burcudur. Zodyak’ın güvenilir ve sadık burçlarından olan akrep burcunun yöneticisi ise iki güçlü gezegen olan Mars ve Plüton’dur. Aynı zamanda akrep burcu su elementine ait sabit bir burçtur. Diğer yandan güneş burcu tek başına belirleyici olmamakta bir de yükselen burcu devreye girebilmektedir. 4 Kasım yükseleni nedir sorusunun ise tek bir cevabı bulunmamaktadır. Çünkü yükselen burç kişinin doğduğu sırada doğu ufkunda yükselen burcudur.