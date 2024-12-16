4 ilde 123 köy yolu ulaşıma kapandı

Doğu Karadeniz'de Rize, Gümüşhane, Giresun ve Artvin illerinde kar yağışı nedeniyle 125 köy yolu ulaşıma kapandı.

Gümüşhane'de Kürtün ilçesinde 15 ve Torul ilçesinde 4 olmak üzere toplamda 19 köye ulaşım sağlanamazken, Giresun'da ise Dereli'ye bağlı 10, Espiye'de 1 ve Yağlıdere ilçesinde 6 olmak üzere 17 köy ile ulaşım sağlanamıyor.

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Artvin'de ise merkeze bağlı 8, Borçka ilçesinde 7, Ardanuç ilçesinde 16, Şavşat ilçesinde 21 ve Yusufeli ilçesinde 24 olmak üzere toplam 75 köye ulaşım sağlanamazken, Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde 4, Ardeşen ilçesinde 1, İkizdere ilçesinde ise 7 olmak üzere toplamda 12 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapalı bulunuyor.

Yolların ulaşıma açılması için ekiplerin başlattığı çalışmalar sürüyor.