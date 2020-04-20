Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde toplanacak kabine, corona virüs mücadelesi için yeni tedbirleri görüşecek. Görüşülecek o tedbirlerin içerisinde perşembe gününe denk gelen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı da yer alıyor.

Bugün saat 15.00'te Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında kabine toplantısı video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek. Toplantının ana gündem maddesi, koronavirüsle mücadelede gelinen son durum ve atılacak yeni adımlar. Bu kapsamda Sağık Bakanı Fahrettin Altun'un bir sunum yapması bekleniyor.

Masadaki önemli başlıklardan birisi 23 Nisan kutlamaları olacak. 100. yıl etkinlikleri iptal edilmişti. Meclis'te tedbir alınarak bir tören yapılacak ama bu yıl kabul töreni ve resepsiyon yapılmayacak.

Bugünün önemli başlıklarından biri de Ramazan ayı tedbirleri. Diyanet İşleri Başkanlığı teravih namazının camilerde kılınmayacağını duyurmuştu. Aynı zamanda vatandaşların iftar daveti yapmamaları çağrısında bulunmuştu. Bu konu da kabine toplantısının önemli başlıklarından.

Türkiye'de son 2 haftasonunda 31 şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce yaptığı açıklamada uygulamanın devam edeceğini belirtmişti. Şimdi gündemde 23 - 24 - 25 - 26 Nisan'da 4 günlük sokağa çıkma yasağının ilan edilip edilmeyeceği yer alıyor. Kabine toplantısında sokağa çıkma yasağı ile ilgili bir kararın verilmesi de bekleniyor.

30 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HANGİLERİ?

Adana - Adana Büyükşehir Belediyesi

Ankara - Ankara Büyükşehir Belediyesi

Antalya - Antalya Büyükşehir Belediyesi

Aydın - Aydın Büyükşehir Belediyesi

Balıkesir - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi

Bursa - Bursa Büyükşehir Belediyesi

Denizli - Denizli Büyükşehir Belediyesi

Diyarbakır - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi

Erzurum - Erzurum Büyükşehir Belediyesi

Eskişehir - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi

Gaziantep - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi

Hatay - Hatay Büyükşehir Belediyesi

İstanbul - İstanbul Büyükşehir Belediyesi

İzmir - İzmir Büyükşehir Belediyesi

Kahramanmaraş - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi

Kayseri - Kayseri Büyükşehir Belediyesi

Kocaeli - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

Konya - Konya Büyükşehir Belediyesi

Malatya - Malatya Büyükşehir Belediyesi

Manisa - Manisa Büyükşehir Belediyesi

Mardin - Mardin Büyükşehir Belediyesi

Mersin - Mersin Büyükşehir Belediyesi

Muğla - Muğla Büyükşehir Belediyesi

Ordu - Ordu Büyükşehir Belediyesi

Sakarya - Sakarya Büyükşehir Belediyesi

Samsun - Samsun Büyükşehir Belediyesi

Şanlıurfa - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi

Tekirdağ - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi

Trabzon - Trabzon Büyükşehir Belediyesi

Van - Van Büyükşehir Belediyesi