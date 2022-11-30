Haftada 4 gün çalışmaya yönelik yeni araştırma

4 günlük sistemine ilişkin büyük ölçekli çalışma şaşırtıcı bir şekilde sona erdi: Katılımcı şirketten hiçbiri standart 5 günlük çalışma programına geri dönmeyecek. Sonuçlar; ABD, İrlanda ve Avustralya da dahil olmak üzere ülkelerde 30'dan fazla şirket ve yaklaşık 1000 çalışanın 4 Day Week Global tarafından koordine edilen 6 aylık ve haftada 4 günlük bir pilot programı tamamlamasının ardından geldi. 4 Day Week Global'in bugün yayımladığı araştırma, ücretlerinde herhangi bir azalma olmaksızın çalışanlarına haftada fazladan bir gün izin veren şirketlerin; devamsızlık ve istifalarda azalmanın yanı sıra gelirlerinde artış yaşadıklarını ortaya koydu.

HİÇBİRİ 5 GÜNLÜK SİSTEME DÖNMEK İSTEMİYOR Görsel: Unsplash İşçiler araştırma sonucunda daha az stresli ve tükenmiş hissettiklerini belirtmenin yanı sıra, daha yüksek yaşam memnuniyeti oranları bildirdi. Bulgular ayrıca katılımcı kuruluşların hiçbirinin 5 günlük çalışma sistemine dönmek istemeyeceğini de gösterdi. Şirketler, çalışmaya ilişkin verimi 10 üzerinden 9 olarak değerlendirdi ve genel verimlilik ve performanslarından son derece memnun olduklarını ifade etti. Gelir, her ay 1 puan artarken, deneme süresi boyunca toplam %8 arttı. 2021 yılının aynı 6 ayına göre ise %38 arttı. Çalışanlar da pilot uygulamaya yüksek puan verdi ve %97'si haftada 4 gün devam etmek istediklerini söyledi. Fazladan izin günlerinin parasal değeri sorulduğunda, %70'i 5 günlük bir programa geri dönmeleri için %10 ila %50 arasında daha fazla ödeme sunulması gerektiğini bildir. Yani çalışanların geri dönmesini ancak daha fazla maaş almaları sağlayacak. Araştırma ekibinde yer alan Boston College'dan Doç. Doktor Wen Fan, katılımcıların mental sağlığının da iyileştiğinin gözlemlendiğini belirterek "Stres seviyeleri, tükenmişlik, yorgunluk ve iş-aile çatışması dahil olmak üzere çok çeşitli refah ölçütleri önemli ölçüde iyileşme görüldü. İnsanların daha iyi uyuması ve yaşamın birçok alanında memnuniyetin yanı sıra fiziksel ve zihinsel sağlığın da düzeldiğini gözlemledik" diye konuştu. Boston College'dan baş araştırmacı, Profesör Juliet Schor ise önemli bir sonuca dikkat çekti. Schor "Katılımcıların iş yoğunluğunda bir artış yaşamadıkları konusunda cesaretlendirildik. Bu, işi yeniden düzenleme stratejisinin de başarılı olduğunu ve hızlandırma yoluyla performansa ulaşılmadığını gösteriyor ki bu ne sürdürülebilir ne de arzu edilen bir durum" diye konuştu.

"HEDEFLERİMİZE DAHA İYİ ULAŞMAMIZA YARDIMCI OLDU" Görsel: Unsplash Kickstarter'ın Baş Strateji Sorumlusu ve pilot katılımcı Jon Leland, denemedeki deneyimleri hakkında "4 günlük çalışma sistemi, işletmemiz ve çalışanlarımız için olumlu yönde dönüştürücü oldu. Personel daha odaklı, daha ilgili ve daha özverili ve hepsiyle beraber, hedeflerimize eskisinden daha iyi ulaşmamıza yardımcı oluyor. Çalışanları daha fazla elde tutma ve hızlı işe alma süreci şaşırtıcı derecede güçlü oldu. İnsanlara yeni yaratıcı projeler başlatmaları, dinlenmeleri ve birlikte olmaları için zaman tanırken, bir kuruluş olarak daha fazlasını başarıyoruz. Bu gerçek bir kazan-kazan durumu" diye konuştu.

ÇALIŞMADA DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER Görsel: iStock Şirketlerin Sonuçları Çalışmaya göre şirketlerin üçte ikisi kesinlikle 4 günlük çalışma sistemine devam edeceğini belirtirken, dörtte biri devam etmeyi planladığını ancak henüz nihai bir karar vermediklerini ifade etti. Hiçbiri 5 günlük çalışma sistemine devam edeceğini ise bildirmedi. Şirket geliri, deneme süresince ortalama %8 ve 2021'deki aynı 6 aylık döneme kıyasla %37,6 arttı. Çalışan Sonuçları Ankete katılanların %28'i, bir sonraki işlerinde 5 günlük bir programı kabul etmek için %10-25'lik bir ücret artışına ihtiyaç duyacaklarını söyledi. %42'si bu zam oranını %26-50 arası olarak belirtti. %13'ü ise yalnızca maaşları %50'den fazla artarsa ​​5 günlük sisteme geri döneceklerini söyledi. Diğer bir %13'lük kısım ise hiçbir paranın onları 5 günlük bir programı tekrar kabul etmeye ikna etmeyeceğini söyledi. Çalışanlar izin günlerini hobileri, ev işleri ve kişisel bakımları için kullandıklarını ifade etti. Sağlık Etkileri Araştırmaya göre iş stresi 1-5 ölçeğinde 3,15'ten 2,95'e düştü, tükenmişlik ise 2,74'ten 2,30'a indi. Genel ruh sağlığı seviyeleri 3,03'ten 3,33'e yükselirken, genel yaşam memnuniyeti 6,64'ten 7,53'e yükseldi (10 üzerinden) Zamanla ilgili çalışan memnuniyeti 5,39'dan 7,38'e yükseldi (10 üzerinden) Çalışanlar, hane maliyesi, ilişkiler ve zaman dahil olmak üzere hayatın diğer alanlarından daha memnundur. İklim Etkileri Araştırma, 4 günlük sistemin iklim ve çevreye katkılarını da ortaya koydu. Analizi hala devam eden çevre verilerine göre, işe araba ile gidip gelenlerin oranı %56,5'ten %52,5'e düştü. İşe gidip gelmek için harcanan süre haftada yaklaşık 1 saat azalarak 3,56 saatten 2,59 saate düştü. Evlerde geri dönüşüm, araba kullanmak yerine yürümek ve bisiklete binmek, çevre dostu ürünler satın almak gibi iklim dostu davranışlarda artış gözlemlendi. Çalışamaya dahil olan yazılım şirketi simPRO'nun İnsan Kaynakları'ndan Sorumlu Başkanı Rod Lacey "Bu yeni çalışma biçimine geçtikten sonra, çalışanlarımızla gerçekten ilgilendiğimizde, onları dinlediğimizde ve katkılarına ve çalışmalarına değer verildiğini gösterdiğimizde, bunun geri geldiğini gördük. Çalışma simPRO'ya her gün adanmış taahhüt, elde tutma gücü ve olağanüstü müşteri hizmetleri olarak döndü" diye konuştu

"SONUÇLAR BİLDİKLERİMİZİ KANITLIYOR" Görsel: iStock 4 Day Week Global'in kurucu ortağı Charlotte Lockhart ise bugüne kadarki yolculuğu değerlendirdiğinde bunun yalnızca başlangıç ​​olduğuna inanıyor. Lockhart "Kurucu ortağım Andrew Barnes ve ben, 2018'de haftanın 4 gününün faydalarına ilk kez tanık olduğumuzda öğrendiklerimizi paylaşmamız gerektiğini biliyorduk. Bu raporda ortaya konan sonuçlar zaten bildiklerimizi daha da kanıtlıyor ve bunun büyümesini dört gözle bekliyoruz" diye konuştu. Mevcut kapsamlı çalışma ABD, İrlanda ve Avustralya'daki pilot uygulamaya geçen firmaları kapsıyor. Çeşitli sektörlerden ve ekonomilerden diğer kuruluşlar da mevcut çalışmayı sürdürüyor. u Araştırmaların da buna bağlı olarak önümüzdeki aylarda devam etmesi bekleniyor. BELÇİKA RESMEN 4 GÜN SİSTEMİNE GEÇMİŞTİ Pilot uygulaması başarı ile sonuçlanan Belçika, geçtiğimiz haftalarda 4 gün çalışma sistemini resmileştirmişti. Düzenlemeyle çalışanlar 4 gün çalışma imkanı için işverenden talepte bulunabilecek. Çalışan isterse ve işverenle anlaşırsa haftalık 38 saat olan çalışma süresini 5 gün yerine 4 günde tamamlayabilecek. Bu imkanı değerlendirebilenler 3 gün hafta sonu izni yapabilecek veya fazladan oluşan 1 günlük iznini hafta içinde kullanabilecek. Bu imkan işverenle anlaşma sonucu 6 ay boyunca devam edebilecek. Anlaşma 6 ayın sonunda da karşılıklı mutabakatla sürdürülebilecek. * Haberin görselleri Unsplash, iStock'tan servis edilmiştir.