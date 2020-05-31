Kariyeri boyunca bonservisi için yaklaşık 100 milyon Euro ödenen Carlos Tevez, profesyonel futbol yaşantısında parayla anılan bir futbolcu olmadı. Daha doğrusu yeteneği ve hırçın kişiliğiyle ön plana çıktı. Bugünlerde çevrimiçi dizi/film platformunda geçmiş yılları izleyicilere aktarılan Arjantinli yıldız, kariyerinin son döneminde ise ilginç bir transfere imza attı.
2001-2004 yılları arasında profesyonel olarak oynadığı dönemde Tevez, Boca Juniors formasıyla yeni Maradona lakabını üstüne geçirdi. Sonrasında o dönemde güçlü sermayesiyle dikkat çeken Brezilya ekibi Corinthians'a transfer oldu.
Sonrasında Javier Mascherano'yla birlikte Avrupa kariyerine ilginç bir tercihle West Ham United'ta başladı. Onu Manchester United, Manchester City, Juventus izledi.
Manchester'da havanın yağmurlu olmasından, şehrin kendisini tatmin etmediğinden yakınan tecrübeli oyuncu, Torino'dan da "Artık anadilimin konuşulduğu topraklarda forma giymek istiyorum" diyerek Boca Juniors'a transfer oldu.
Aralık 2016'da Çin Süper Lig'i ekiplerinden Shanghai Shenhua ile iki yıllık sözleşme imzaladığında dünyaca ünlü ekonomi dergisi Forbes, Tevez'in maaşını haftalık 820 bin dolar olarak açıkladı. Yani Tevez, geçirdiği 1 yıl boyunca 4 gol attığı Çin ekibinden 40 milyon Dolar alacaktı. Tevez, Çin'den olaylı bir şekilde ayrılarak Ocak 2018'de Boca Juniors'a yani yuvasına döndü.
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