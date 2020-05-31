Tevez, bu cümlelere birkaç gün sonra cevap verdi. Fransa televizyonu olan SFR Sport'a konuşan futbolcu, "Çinli futbolcular, Güney Amerikalı ya da Avrupalı futbolcular gibi doğuştan yetenekli değil. Onlar futbolu öğrenen çocuklar gibiler, hiç iyi değil. 50 yıl sonra bile bu seviyeye ulaşamayacaklar."