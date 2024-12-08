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        Haberler Spor Futbol Süper Lig EMS Yapı Sivasspor 4 Eylül Stadyumu, Galatasaray maçı öncesi kapılarını HT Spor'a açtı! - EMS Yapı Sivasspor Haberleri

        4 Eylül Stadyumu, Galatasaray maçı öncesi kapılarını HT Spor'a açtı!

        Sivasspor ile Galatasaray arasında oynanacak zorlu mücadele öncesinde BG Grup 4 Eylül Stadı'nda hazırlıklar sürüyor. Sivas'taki zorlu kış şartlarından dolayı saha zeminin nasıl olacağı merak konusu oldu. Heyecan dolu mücadelesi öncesi çok konuşulan zemin durumunu HT Spor ekibi inceledi

        Giriş: 08.12.2024 - 10:08 Güncelleme: 08.12.2024 - 10:09
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        4 Eylül Stadyumu, kapılarını HT Spor'a açtı!
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        Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Net Global Sivasspor'a konuk olacak. Zorlu mücadele öncesinde BG Grup 4 Eylül Stadı'nda hazırlıklar sürüyor.

        Sivas'taki zorlu kış şartlarından dolayı saha zeminin nasıl olacağı merak konusu oldu. Heyecan dolu mücadelesi öncesi çok konuşulan zemin durumunu HT Spor ekibi inceledi. HT Spor muhabiri Çağatay Çelik ve HT Spor kameramanı Kaan Ülker'in özel haberi...

        Modern altyapısı ve 27.532 kişilik kapasitesiyle dikkat çeken 4 Eylül Stadyumu özellikle olumsuz hava koşullarından etkilenmemesiyle öne çıkıyor. Alttan ısıtma sistemiyle saha zeminine sürekli olarak 15 ila 19 derece arasında bir ısı verilerek çimlerin sağlıklı kalması sağlanıyor. Bu sayede zemindeki kar ve buz sürekli temizlenerek maç için ideal bir alan oluşturuluyor.

        İşte HT Spor'un özel haberi:

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