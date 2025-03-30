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        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik 4 bin liralık emekli bayram ikramiyesi Resmi Gazete'de - Sosyal Güvenlik Haberleri

        4 bin liralık emekli bayram ikramiyesi Resmi Gazete'de

        Emekli ikramiyelerinin 4 bin liraya çıkmasını öngören kanun resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.03.2025 - 09:38 Güncelleme: 30.03.2025 - 09:38
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        4 bin liralık emekli bayram ikramiyesi Resmi Gazete'de
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        Emekli ikramiyelerinin 4 bin liraya çıkmasını öngören kanun resmi gazetede yayınlandı.

        İlgili madde 20 Mart 2025'ten itibaren geçerli olacak. Resmi Gazete'de yayımlanan Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'da ikramiye ile ilgili madde "5510 sayılı Kanunun ek 18 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “3.000’er TL” ibaresi “4.000’er TL” şeklinde değiştirilmiştir" şeklinde yer aldı.

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