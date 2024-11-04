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        Haberler Bilgi Ekonomi 4 aylık enflasyon farkı belli oldu! 2025 SSK Bağkur emekli maaşı ile memur ve memur emekli maaşı ne kadar olacak?

        Tablo netleşiyor, 4 aylık enflasyon farkı belli oldu! 2025 Emekli ve memur maaşı ne kadar olacak?

        TÜİK tarafından açıklanan Ekim ayı enflasyon verilerinin ardından gözler memur ve emekli maaşlarına döndü. 4 aylık enflasyon farkının netleşti ancak Orta Vadeli Program'da öngörüldüğü gibi 2024 yılı enflasyonu yüzde 41,5 olarak gerçekleşirse 2025 Ocak ayı SSK, Bağkur emeklisi ile memur ve memur emeklisi zam tablosu da kesinlik kazanacak. İşte, Temmuz-Ekim 4 aylık enflasyon farkı ile emekli ve memur maaş zammında son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.11.2024 - 11:11 Güncelleme: 04.11.2024 - 11:11
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        • 1

          TÜİK'in Ekim ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla emekli ve memurları ilgilendiren 4 aylık enflasyon farkı da netlik kazandı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine enflasyon farkı oranına göre zam yapılırken; memur ve emekli memurlar hem enflasyon farkına hem de toplu sözleşmeye göre zam yapılıyor. İşte, 4 aylık enflasyon farkı ve OVP'deki enflasyon tahminine göre 2025 Ocak emekli ve memur zammı...

        • 2

          4 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU

          Habertürk Yazarı Ahmet Kıvanç'ın 4 Kasım 2024 tarihli haberine göre;

          SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için temmuz – ekim döneminde yüzde 12,06 oranında enflasyon farkı doğdu. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine ocak ayında bu yılın temmuz – aralık dönemindeki enflasyon oranında zam yapılacak. Dört aylık enflasyona göre yüzde 12,06 oranında zam kesinleşmiş oldu.

        • 3

          2025 OCAK AYI EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

          Orta Vadeli Program’da 2024 yılı enflasyonu yüzde 41,5 olarak öngörüldü. Enflasyon tahmin doğrultusunda çıkarsa bu yılın temmuz – aralık dönemi enflasyonu yüzde 13,45 olacak ve ocak ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına bu oranda zam yapılacak. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına temmuz ayında yüzde 24,73 oranında zam yapıldı.

        • 4

          MEMUR ENFLASYON FARKI NETLEŞİYOR

          Memur maaşlarına ise temmuz ayında yüzde 19,31 oranında zam yapıldı. Bunun 10 puanlık kısmı toplu sözleşme zammından kaynaklanıyor. Enflasyon toplu sözleşme zammını aşarsa aradaki fark bir sonraki dönem maaşlara yansıtılıyor.

          Temmuz – ekim dönemindeki enflasyon yüzde 12,06 olduğu için memurlar açısından dört aylık dönemde enflasyon farkı yüzde 1,87 oldu. Ocak ayında memur maaşlarına yüzde 6 oranında da toplu sözleşme zammı yapılacak. Ekim ayı itibarıyla memur maaşlarına yüzde 7,99 oranında zam ortaya çıktı.

        • 5

          2025 OCAK MEMUR VE EMEKLİ MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

          Yıllık enflasyon OVP’deki tahmine uygun çıkarsa ocak ayında memurlar açısından 3,14 puanlık enflasyon farkı doğacak. Toplu sözleşme zammıyla birlikte memur maaş zammı ocak ayında yüzde 9,32 olacak.

          Emekli memur aylıkları da memur maaşlarına paralel olarak ocak ayında aynı oranda artırılacak.

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