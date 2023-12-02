4 Aralık Pazartesi günü okulların tatil olup olmayacağı merak konusu oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından yurt genelinde etili olan soğuk hava ve şiddetli fırtına nedeniyle birçok ilde okullar tatil edilmişti. Hafta içinde son olarak lodos ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Bursa'nın 5 ilçesinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verilmişti. Veliler ve öğrencilerin gözü "4 Aralık Pazartesi okullar tatil mi, hangi illerde?" sorusunun yanıtına çevrildi. İşte 4 Aralık İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve diğer illerde okulların durumuna ilişkin merak edilenler...