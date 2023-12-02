Muğla ve Aydın'da şiddetli yağış bekleniyor! 4 Aralık Pazartesi okullar tatil mi?
Milyonlarca öğrenci ve velinin gözü 4 Aralık Pazartesi okulların durumuna çevrildi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle geçtiğimiz hafta birçok ilde okullar tatil olurken Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yeni uyarı geldi. MGM hava durumu raporuna göre 4 Aralık Pazartesi günü Muğla ve Aydın'da şiddetli yağış bekleniyor. İşte 4 Aralık okulların tatil durumu...
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4 Aralık Pazartesi günü okulların tatil olup olmayacağı merak konusu oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından yurt genelinde etili olan soğuk hava ve şiddetli fırtına nedeniyle birçok ilde okullar tatil edilmişti. Hafta içinde son olarak lodos ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Bursa'nın 5 ilçesinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verilmişti. Veliler ve öğrencilerin gözü "4 Aralık Pazartesi okullar tatil mi, hangi illerde?" sorusunun yanıtına çevrildi. İşte 4 Aralık İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve diğer illerde okulların durumuna ilişkin merak edilenler...
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4 ARALIK PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?
4 Aralık Pazartesi günü MGM hava durumu raporuna göre Muğla ve Aydın dolaylarında şiddetli yağış bekleniyor. Diğer illerde herhangi bir olumsuz hava beklenmiyor. Hava durumuna göre okulların tatil edilmesi için henüz bir beklenti bulunmuyor.
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METEOROLOJİ HAFTALIK HAVA DURUMU RAPORUNU PAYLAŞTI!
Genellikle mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığının Pazartesi günü yağış ve kuzeyli rüzgarla birlikte Trakya başta olmak üzere kuzeybatı kesimlerde hissedilir derecede (6 ila 15 derece) azalacağı tahmin ediliyor.
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GEÇTİĞİMİZ HAFTA BURSA'DA OKULLAR TATİL OLMUŞTU
29 Kasım'da Bursa'nın Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım, Gürsu ve Kestel ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildi.
30 Kasım Perşembe günü Balıkesir'de okulların tatil durumuna ilişkin Balıkesir Valiliği'nden açıklama geldi. Yağışların bu gece ve yarın sabaha kadar devam edeceğini duyuran Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, "İlçelerimizden takviyelerimizi yaparak risk oluşturabilecek alanlarda da gerekli tedbirlerimizi aldık. Bodrum kat gibi su basma tehlikesi olan yerlerdeki vatandaşlarımız için geçici olarak otelleri hazır tutuyoruz. Bu konuda vatandaşlarımızı dikkati olmaya davet ediyorum.
Okullar tatil değil. Öğleden sonrası için ikili eğitim gören 2 okulumuz tatil edildi. Bu konuda değerlendirme yapılacak." ifadelerini kullandı.