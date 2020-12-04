4 Aralık Dünya Madenciler Günü, Dünyanın en önemli maden yataklarına sahip olan Türkiye, madencilik sektöründe gelişmiştir. Madenci tanıdıklarının gününü kutlamak için en güzel 4 Aralık Dünya Madenciler Günü sözlerini sizler için araştırdık...
4 ARALIK DÜNYA MADENCİLER GÜNÜ NEDİR?
Roma İmparatorluğu zamanında, babasının gazabından kaçarak, İzmit yakınlarında madencilerin çalışmakta olduğu bir mağaraya sığınan, çalışmakta olan madencileri koruduğuna inanılan ve bu nedenle madenciler tarafından azize kabul edilen Santa Barbara’nın 4 Aralık tarihinde bu mağaraya yerleşmesi, önce Anadolu’da daha sonra da Avrupa ve tüm dünyada “Dünya Madenciler Günü” olarak kutlanılmaktadır.
4 ARALIK DÜNYA MADENCİLER GÜNÜ MESAJLARI
- Yer altında güneşi hayal edenlerin günü, kutlu olsun.
- O kadar çok kazdılar ki cennete düştüler, rahmetle anıyoruz.
- Alın terine kömür karası karışanların Dünya Madenciler Günü kutlu olsun.
- Yer altından yer üstüne değer veren madencilerimizin günü kutlu olsun!
- Bir avuç kömür için bir ömür veren madencilerimizi saygıyla ve rahmetle anıyoruz.
- Emeğin ve alın terinin simgesi madencilerimizin madenciler gününü kutlarız.
- Demek ki kömür, sadece bir evi ısıtmazmış…Yakabilirmiş de milyonlarca ciğeri…
- Başta Maden Şehitlerimiz olmak üzere tüm Madencilerimizin 4 Aralık Dünya Madenciler Günü kutlu olsun..
- Ülkemizin yer altı kaynaklarını gün ışığı ile buluşturan, çıkardıkları cevherle yarınımızı aydınlatan madencilerimizin 4 Aralık Dünya Madenciler Günü kutlu olsun.
- Emeğin ve alın terinin simgesi madencilerimizin 4 Aralık Dünya Madenciler Gününü kutluyor, maden kazalarında yaşamını yitiren tüm işçilerimizi rahmetle anıyorum.
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