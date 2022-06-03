3D yazıcıyla üretilen kulak bir kadına nakledildi!

Daily Mail'de yer alan habere göre, uzmanlar kulağın dış kısmının küçük ve şekilsiz olmasına neden olan nadir bir doğum kusuruyla (mikroti) dünyaya gelen genç kadına yapılan naklin mikrotili insanlar için bir umut olacağını ve tıpta devrim yaratacağını umduklarını dile getirdi.
Dış kulaklardan birinin veya her ikisinin de tam olarak oluşmadığı nadir görülen doğumsal durum işitmeyi de etkileyebilir.
10 DAKİKADAN DAHA KISA BİR SÜREDE ÜRETİLDİ
San Antonio'da pediatrik kulak rekonstrüktif cerrahı olan Dr. Arturo Bonilla, Alexa'nın mikrotia kulak kalıntısından yarım gram kıkırdak çıkararak ve ardından onu 3D taramasıyla birlikte Long Island City, Queens'deki 3D Bio Therapeutics'e gönderdi. Kadının kıkırdak oluşumundan sorumlu hücreler, milyarlarca hücreye dönüştürülmek için büyütüldü. Bu hücreler, dış kulağı oluşturmak için şırıngayla özel bir 3D biyo-yazıcıya yerleştirildikten sonra kolajen bazlı biyo-mürekkeple karıştırıldı. 10 dakikadan daha az süren yazdırma işleminin ardından implant denilen kulak (AuriNovo) elde edilmiş oldu.
Klinik denemeye 11 hastanın kaydolması bekleniyor. Çalışma Kaliforniya ve Teksas'ta yürütülüyor.
Dr. Arturo Bonilla, "AuriNovo implantı, rekonstrüksiyon için kaburga kıkırdağının kullanılmasından daha az invaziv bir cerrahi prosedür gerektirir" dedi.
Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine göre, her 2.000-10.000 bebekten yaklaşık 1'inde mikroti oluşuyor. Riski artırabilecek faktörler arasında diyabetik anneler ve daha düşük karbonhidrat ve folik asit içeren diyetler yer alıyor. Mikroti, erkeklerde kızlara oranla daha fazla görülüyor.
GELECEKTE FARKLI HASTALIKLARIN TEDAVİSİNDE DE KULLANILABİLİR
Bilim insanları, 3D baskılı implantların, burun kusurları veya yaralanmaları, meme rekonstrüksiyonu, dizde hasarlı menisküs veya omuzlarda rotator manşet yırtıkları gibi kıkırdak içeren diğer durumlarda da kullanılabileceğini umuyor.
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