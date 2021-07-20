AA

Tokyo'nun en işlek bölgelerinden Şincuku'da, bir binanın en üst katına yerleştirilen kavisli dev ekranda beliren calico cins 3D kedi halkı selamlıyor.

AA'nın haberine göre Şincuku istasyonunun doğu çıkışında, yolun karşı tarafındaki bir binanın en üst katına monte edilen 120 metrekarelik 3D ekranda aralıklarla ortaya çıkan kedi ilgi çekiyor.

Siyah, sarı ve beyaz renklerdeki calico cins kedi 15 saniyeliğine ekranda belirerek, istasyondan çıkan ve kaldırımda yürüyen herkese merhaba diyor.

Kavisiyle daha derin bir 3D deneyimi sunan ekran sayesinde, kedi başını sağa ve sola çeviriyor, oturup kalkıyor ve patilerini oynatabiliyor.

Tokyo'nun en kalabalık bölgelerinden Şincuku'da bulunan binadaki ekranda periyodik reklamların yayımlanması sonrası ekranda gözüken kedi, şehir sakinlerine caddeyi tepeden izlediği izlenimi veriyor.

Sabahları uyandığı görülen kedi, gündüz saatlerinde belirdiğinde halka miyavlıyor ve halkla konuştuğu izlenimi veriyor.

Kedinin gece ise esnediği ve uykuya daldığı görülüyor.

Yayımlanan videosu ile sosyal medyada Şincuku kedisi olarak tanınan ve marifetleriyle ilgi odağı haline gelen kedi, caddedeki reklam panoları arasında herkesin dikkatini çekiyor