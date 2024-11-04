39 yaşındaki kadının şüpheli ölümü
Karabük'te evinde tek başına yaşayan ve bir süredir yakınlarının haber alamadığı kadın evinde ölü bulundu.
Giriş: 04.11.2024 - 10:50 Güncelleme: 04.11.2024 - 10:50
Karabük'ün Namık Kemal Mahallesi'ndeki evinde tek başına yaşayan 39 yaşındaki Kezban İnebey'den bir süredir haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Eve gelen sağlık ekipleri, yerde hareketsiz halde bulduğu İnebey'in yaşamını yitirdiğini belirledi.
Cenaze, kesin ölüm nedeninin tespiti için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
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