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        Haberler Gündem Güncel 39 yaşındaki kadının şüpheli ölümü | Son dakika haberleri

        39 yaşındaki kadının şüpheli ölümü

        Karabük'te evinde tek başına yaşayan ve bir süredir yakınlarının haber alamadığı kadın evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2024 - 10:50 Güncelleme: 04.11.2024 - 10:50
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        39 yaşındaki kadının şüpheli ölümü
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        Karabük'ün Namık Kemal Mahallesi'ndeki evinde tek başına yaşayan 39 yaşındaki Kezban İnebey'den bir süredir haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Eve gelen sağlık ekipleri, yerde hareketsiz halde bulduğu İnebey'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Cenaze, kesin ölüm nedeninin tespiti için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

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        #kadın
        #Karabük
        #ölüm
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