DHA

Çin’in Şensi bölgesinde, 2 yaşındayken evinden kaçırılan Jin Shui 38 yılın ardından anne ve babasıyla bir araya geldi.

Yerel medyada yer alan habere göre, 38 yıllık kavuşmayla ilgili konuşan baba Su Bingde, "Shui 12 Mayıs 1982 tarihinde kayboldu. Çocuklarla uyuyan eşim Huang Renxiu, kızımızın tuvalete gitmek istemesinin üzerine uyandı. Ancak geri döndüğünde Shui’nin yatakta olmadığını fark etti" diye konuştu.

38 yıldır çocuklarının hasretini çeken çift, dün oğulları ile bir araya geldi. Polis, Shui'nin DNA incelemesi sonucu çiftin çocuklarına ait olduğunu açıkladı.